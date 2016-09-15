Псалтырь ХІХ века, оригиналы сочинений Помяловского и Гоголя: редкие издания пополнили фонды Национальной библиотеки

Новости Беларуси. Вторая жизнь ценным книгам. Национальная библиотека сегодня пополнилась редкими изданиями. Среди них – настоящие литературные сокровища – Псалтырь ХІХ века, оригиналы сочинений Помяловского и Гоголя.
И самый ценный экземпляр – учебник по курсу теологии образца XVIII столетия.
К слову, нашли фолианты в контейнере для макулатуры. И если бы не ухоженный вид книг, последняя страница в их истории уже была бы перелистана.
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности:
Для нас атрыманне гэтых кніг вельмі вялікую мае каштоўнасць. Найперш гэта падручнік XVIII стагоддзя па маральнай тэалогіі беларускага паходжання. Мы будзем займацца далейшай працаю па рэстаўрацыі і найперш кансервацыі гэтага выдання, бо ўжо сёння маем фактычна чаргу на гэту кнігу ахвотнікаў, каторыя хацелі б яе пачытаць, паглядзець, пафатаграфаваць.
К слову, это знаковое событие в истории белорусской книги приурочено специально ко Дню библиотек.
По традиции он отмечается 15 сентября в честь основания главного книгохранилища страны – Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.