«Цікава паглядзець, як Чэхаў у нашай інтэпрэтацыі ўспрымаецца кітайцамі»: Купаловский театр едет на гастроли в Поднебесную

Новости Беларуси. «Чайку» Купаловского театра увидят в Китае. Известная чеховская пьеса в постановке Николая Пинигина будет представлена в четырех городах Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивлять зрителя белорусские мастера сцены будут на протяжении 3 недель. Декорации труппы уже доставлены в КНР. Для их перевозки морем понадобилось около 2 месяцев.