«Цікава паглядзець, як Чэхаў у нашай інтэпрэтацыі ўспрымаецца кітайцамі»: Купаловский театр едет на гастроли в Поднебесную
Новости Беларуси. «Чайку» Купаловского театра увидят в Китае. Известная чеховская пьеса в постановке Николая Пинигина будет представлена в четырех городах Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удивлять зрителя белорусские мастера сцены будут на протяжении 3 недель. Декорации труппы уже доставлены в КНР. Для их перевозки морем понадобилось около 2 месяцев.
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:
Нам цікава на гастролях пабыць і паглядзець, як Чэхаў у нашай інтэпрэтацыі ўспрымаецца кітайцамі. Ім цікава паглядзець, што яны там робяць, у Беларусі.
Мы заўсёды на замежных гастролях маем тытры – экран, дзе мы онлайн робім пераклад. Едзе наш перакладчык разам з калегамі нашымі. Будзе пераклад. Мы ўжо падрыхтавалі яго.
Национальный академический театр имени Янки Купалы – почетный член Международной лиги театров «Шелковый путь». Сегодня она объединяет более 80 участников из 30 стран. В рамках проекта гастроли нашего спектакля «Чайка» станут первыми.