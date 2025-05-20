Выборы в Польше – чего ждать от второго тура? Мнение экспертов
Американский след, националистические амбиции, тучи нарушений на избирательных участках и европейские разногласия в битве за главный пост страны. Так коротко можно охарактеризовать избирательную президентскую гонку в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, первый тур голосования прошел в стране 18 мая. Согласно данным экзитполов, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский вырвался в лидеры, набрав 31 % голосов. Его главным оппонентом во втором туре станет оппозиционер Кароль Навроцкий, в копилке которого 29 %. Разрыв минимален, и аналитики предрекают борьбу не на жизнь, а на смерть во втором туре, а попутно рисуют возможные сценарии развития событий.
Например, электорат правых кандидатов во втором туре может переметнуться на сторону Навроцкого. И в дополнение к 29 % он может получить еще 22 от тех, кто в первом туре голосовал за Брауна и Метцена. Дело в том, что позиция евроскептика Навроцкого близка польской молодежи, которой, к слову, на участках в этот раз было довольно много. Он выступает за более сдержанную позицию по отношению к России и выбирает четкое равнение на США, тем самым пользуется популярностью. А вот Тшасковский к своим фактически купленным 30 % в теории прибавит всего 5 – от своего соратника Шимона Холовня. И то только в том случае, если избиратели кандидата от сейма не переметнутся к Навроцкому.
Матеуш Пискорский, политолог (Польша):
Я думаю, что все-таки эти результаты являются доказательством глубочайших изменений польского электората. Я лично считаю, что на данный момент, как минимум на данный момент, скорее всего, существует определенное преимущество у Кароля Навроцкого. Это связано, конечно, с усталостью польских избирателей от нынешней правящей коалиции, которая поддерживает Рафала Тшасковского, нынешнего мэра Варшавы.
Действительно, первый тур преподнес несколько сюрпризов. Несмотря на лидерство Тшасковского, его преимущество оказалось значительно меньше, чем прогнозировали опросы. Всему виной проевропейская позиция Тшасковского: продолжение либерального курса, поддержка членства Польши в ЕС, от чего, по всей видимости, уже устало польское общество. Ко всему прочему, рейтинг Тшасковского споткнулся об инцидент с западным финансированием его предвыборной кампании.
Томаш Янковски, политолог (Польша):
Большинство государственных ресурсов, СМИ, разные фонды соросовские, они все поддерживали одного кандидата, Рафала Тшасковского, который теперь мэр Варшавы, который раньше встречался с Александром Соросом. И его, конечно, поддерживает такой, скажем, глобалистский Запад.
Экономическая ситуация в Польше выглядит не лучшим образом, а выполнение предвыборных обещаний Туска уже можно считать сказками. Таким образом, Тшасковский находится в очень сложном положении, поскольку у него не так много аргументов для мобилизации своего электората. В связи с этим возникает подозрение, не прибегнет ли премьер Дональд Туск к фальсификации выборов, чтобы усадить в президентское кресло нужного коалиции кандидата. Впрочем, опыт электоральной кампании в Румынии накануне показал, что Евросоюз намерен добиваться своего, не оглядываясь на интересы граждан.