Выборы в Польше – чего ждать от второго тура? Мнение экспертов

Американский след, националистические амбиции, тучи нарушений на избирательных участках и европейские разногласия в битве за главный пост страны. Так коротко можно охарактеризовать избирательную президентскую гонку в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первый тур голосования прошел в стране 18 мая. Согласно данным экзитполов, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский вырвался в лидеры, набрав 31 % голосов. Его главным оппонентом во втором туре станет оппозиционер Кароль Навроцкий, в копилке которого 29 %. Разрыв минимален, и аналитики предрекают борьбу не на жизнь, а на смерть во втором туре, а попутно рисуют возможные сценарии развития событий.

Например, электорат правых кандидатов во втором туре может переметнуться на сторону Навроцкого. И в дополнение к 29 % он может получить еще 22 от тех, кто в первом туре голосовал за Брауна и Метцена. Дело в том, что позиция евроскептика Навроцкого близка польской молодежи, которой, к слову, на участках в этот раз было довольно много. Он выступает за более сдержанную позицию по отношению к России и выбирает четкое равнение на США, тем самым пользуется популярностью. А вот Тшасковский к своим фактически купленным 30 % в теории прибавит всего 5 – от своего соратника Шимона Холовня. И то только в том случае, если избиратели кандидата от сейма не переметнутся к Навроцкому.