Артём Радьков – новый главный тренер ФК «Арис»

Теперь официально. Артем Радьков стал новым главным тренером футбольного клуба «Арис». На этом посту он сменил другого белоруса Алексея Шпилевского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карьеру рулевого наставник начал в 2017 году. За это время специалист сменил несколько команд. В послужном списке работа с нашей молодежной сборной, БАТЭ, «Ислочью» и «Динамо» из Махачкалы. Теперь новый вызов.