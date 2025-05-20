Артём Радьков – новый главный тренер ФК «Арис»

Теперь официально. Артем Радьков стал новым главным тренером футбольного клуба «Арис». На этом посту он сменил другого белоруса Алексея Шпилевского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Карьеру рулевого наставник начал в 2017 году. За это время специалист сменил несколько команд. В послужном списке работа с нашей молодежной сборной, БАТЭ, «Ислочью» и «Динамо» из Махачкалы. Теперь новый вызов.
Артем Радьков, главный тренер ФК «Арис» (Кипр):
Конечно, мы хотим играть в агрессивный и привлекательный футбол. Это мое направление. Мы улучшим его в той же философии, что была при Алексее Шпилевском. Но для начала я хочу увидеть потенциал наших игроков. У нас в команде есть две категории футболистов – опытные и молодые, которые имеют потенциал стать лучшими игроками. Сохраняя традиции, я хочу проложить свой собственный курс в команде и делать свою собственную работу. Первенство Кипра – конкурентный чемпионат. В нем много команд, особенно в групповых матчах, матчи сложные.
Контракт рассчитан на 2 года. До этого дружиной руководил Алексей Шпилевский. С ним «Арис» брал чемпионство, завоевал Суперкубок, неплохо выступал в Лиге Европы, получив право сыграть на групповом этапе. Радьков планирует улучшить показатели. Напомним, специалист был признан лучшим тренером Беларуси в 2022 году.