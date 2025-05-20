Белорусские дзюдоисты допущены до международных турниров с государственной символикой

С национальной символикой, родным гимном и в белорусской форме. Международная федерация дзюдо приняла решение о снятии всех запретов и ограничений для наших спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня белорусы – полноправные члены интернациональной семьи. Мариус Визер, глава Международной федерации дзюдо:

После голосования исполнительного комитета я рад сообщить, что после тщательного рассмотрения и всестороннего обсуждения было принято решение разрешить белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям под белорусским национальным флагом на всех мероприятиях. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами и продолжить нашу общую приверженность ценностям и традициям дзюдо. Первым крупным турниром, где наши атлеты вновь официально выступят под белорусским флагом, станет чемпионат мира по дзюдо. Он пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Естественно, наши спортсмены и функционеры с большим энтузиазмом отнеслись к возможности представлять страну на международной арене не в качестве нейтральных атлетов, а как равноправные участники.

Матвейчук Вячеслав, заместитель председателя Белорусской федерации дзюдо:

Это событие достаточно большого масштаба, его трудно переоценить. Мы прошли этапы возвращения в большую семью дзюдо. Мы выступали и под нейтральным флагом, после этого была проделана капитальная работа Белорусской федерацией дзюдо. И сейчас возвращаемся с гордо поднятой головой, мы горды, что опять будем носить на своей экипировке и в своем сердце наш герб, наш флаг. Увы, пока далеко не все международные федерации готовы принять, что спорт должен быть вне политики, и открыть дорогу белорусам на мировые площадки. Любопытно, что за отстранение выступают прежде всего в тех видах спорта, где наши атлеты занимают ведущие позиции. К примеру, супруги Смольские вполне могли бы дать фору топовым биатлонистам планеты. На чемпионате мира и даже Олимпийских играх наши стреляющие лыжники уж точно не затерялись бы. История хорошо помнит такие примеры.

Не были бы статистами на чемпионате мира и наши хоккеисты. Групповой этап прошли бы легко. В плей-офф – как пойдет. На медали самых крупных стартов могли рассчитывать фристайлисты, легкоатлеты, баскетболисты и те же самые дзюдоисты. Легендарный бросок Игоря Макарова в финале Олимпиады в Афинах помнят многие ценители спорта.