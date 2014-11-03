Новости Беларуси. Только живой звук и только настоящая музыка. Начался отбор участников национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2015». Прослушивания идут по всей стране. Сам форум пройдет в начале июня.

Организаторам предстоит еще подобрать репертуар и тщательно продумать сценарий. В программе – только известные и узнаваемые тексты белорусских авторов. А в качестве аккомпанемента – Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Я заўсёды выкарыстоўваю ў сваіх праграмах высокую цудоўную паэзію, класічную беларускую паэзію. І хацеў бы нагадаць, што моладзь, якая спявае гэтыя песні на фестывале, яна гэта робіць с задавальненнем. Такім чынам, мы можам яшчэ раз сказаць, што ў нас ёсць краіна, ёсць мастацтва.

Ирина Дрига, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

На гэтай пляцоўцы могуць сустрэцца нашы кампазітары, нашы паэты, нашы выканаўцы. Не толькі падарыць нам свае творы, свой талент, але і паміж сабой паразмаўляць, пагутарыць, паспрачацца аб шляхах развіцця нашай беларускай песні і нашай беларускай эстрады.