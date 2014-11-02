Житель Брестской области создал уникальный музей с экспонатами, вырезанными только топором

Новости Беларуси. Вместо кисти – топор. На полесских болотах Брестской области народный мастер Иван Супрунчик создал уникальный музей. В коллекции – больше 1000 экспонатов. А истории Ивана Филипповича во время экскурсий только добавляют колорита. Долгие годы коллекционер собирает старинные легенды и местные предания. Творчество мастера известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Его экскурсия – словно путешествие по далекому прошлому: сюжеты из повседневной жизни предков и реконструкция народных обрядов. Большинство экспонатов, к слову, как и сам музей – творение рук Ивана Филипповича.

Постоянный участник пленэров резчиков по дереву, он единственный, кто вырезает свои даже самые маленькие скульптуры исключительно топором. Это его школа, собственная.

Иван Супручник, народный мастер, обладатель специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», член Белорусского союза художников:

Еще надо знать и увидеть в самом дереве, что можно сделать. Чтобы само дерево подсказывало. Я говорю, когда с коллегами встречаюсь, что надо сечь, чтобы не сечь. Правило у меня такое. Дерево должно само подсказать. Даже, вот, видите: человечек такой. Немного изменить и можно увидеть.

Сколько выполненных его руками деревянных скульптур находится в музеях страны, Иван Филиппович никогда не считал.

Сотни работ украшают улицы, парки, скверы городов и деревень не только нашей республики, но и стран ближнего зарубежья.

В череде фигур – работа, что называется, на «злобу» дня и печальные картины из истории новейшего времени.

Иван Супручник, народный мастер, обладатель специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», член Белорусского союза художников:

Как Иисус Христос отдал свое житье за людей, так наша природа сама себя как бы распяла и кричит людям: «Не засоряйте меня». Вот детские руки, терновый венок. А кто в этом виноват? Мы с вами, Адам и Ева виноваты.

Мировоззрение художника разделяет и широкая публика. Имя народного мастера из деревни Теребличи (самой что ни есть глубинки Полесья) известно всей Беларуси и даже за ее пределами.

Его творчество высоко оценило и государство: народный мастер удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Но признается Иван Филиппович: трудится он не ради славы.

Иван Супручник, народный мастер, обладатель специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», член Белорусского союза художников:

Поколение молодое должно видеть, как люди трудились, как жили, как было трудно. А сейчас что жить? Это только жить и радоваться. Только не ленись, в водку не влазь, учись. Все бесплатно.

Уже в самое ближайшее время народный мастер планирует участие в очередном пленэре. А еще мечтает построить собственную мастерскую во дворе дома, чтобы передать дело всей жизни своим ученикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.