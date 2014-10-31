Народному артисту Беларуси Тадеушу Кокштысу 31 октября исполнилось 80 лет

Новости Беларуси. Народному артисту Беларуси Тадеушу Кокштысу 31 октября исполняется 80! С юбилеем известного актера театра и кино поздравил Президент Александр Лукашенко.

Долгие годы Тадеуш Антонович служит в академическом театре имени Якуба Коласа, на подмостках которого воплотил десятки неповторимых образов. Немало ролей сыграно и в кино. Среди основных работ – «Зорька Венера», «Маленький боец», «Полесская хроника», «Красный остров».

В марте 2014 года Тадеуш Кокштыс был удостоен главного приза театральной премии Беларуси «Хрустальная Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.