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На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры

16 января 2023 08:23
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Новости Беларуси. Плюсовая температура – настоящее испытание на прочность для ледовых скульптур, которые в Минске создали на пляже водохранилища Дрозды. Первыми их оценили участники масштабного семейного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры-1

Сказочные персонажи изо льда и снега уже на входе встречали гостей. Воплотить хрустальную сказку в реальность удалось всего за два дня. Каждый мастер постарался удивить чем-то необычным.

На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры-4

Студенты в тандеме с архитекторами создали ангелов, птиц и различных зверюшек. Всего 10 скульптур, в каждой прослеживаются рождественские мотивы.

На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры-7

Здоровское мероприятие. Дети в восторге. И Дед Мороз. Сейчас мы вышли перед обедом прогуляться, место мы для себя открыли выходного дня. И культурно – тут скульптуры. Просто глаза разбегаются.

На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры-10

Скульптуры красивые, очень понравились часы, почему-то больше всего на них глаз лег. Привезла дочку, привезла подругу посмотреть. Не люблю сидеть дома, не люблю скучать, люблю кататься и по Беларуси, и за пределами Беларуси.

На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры-13

Павел Леонов, скульптор:
Мы в лице художников скульптурной секции Союза художников решили создать ледовые скульптуры. Они довольно редки у нас в стране, к сожалению, из-за погодных условий, но в этом году лед на водохранилище довольно крепкий. Было заготовлено 80 блоков льда, из которых создали мы десяток скульптур.

На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры-16

Ожидается, что уникальные скульптуры будут украшать берег водохранилища до Крещения. Выстоят ли ледяные шедевры – все зависит от погоды.

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# Скульптура # Культура # Павел Леонов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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