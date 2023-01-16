На пляже водохранилища Дрозды создали ледовые скульптуры
Новости Беларуси. Плюсовая температура – настоящее испытание на прочность для ледовых скульптур, которые в Минске создали на пляже водохранилища Дрозды. Первыми их оценили участники масштабного семейного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сказочные персонажи изо льда и снега уже на входе встречали гостей. Воплотить хрустальную сказку в реальность удалось всего за два дня. Каждый мастер постарался удивить чем-то необычным.
Студенты в тандеме с архитекторами создали ангелов, птиц и различных зверюшек. Всего 10 скульптур, в каждой прослеживаются рождественские мотивы.
Здоровское мероприятие. Дети в восторге. И Дед Мороз. Сейчас мы вышли перед обедом прогуляться, место мы для себя открыли выходного дня. И культурно – тут скульптуры. Просто глаза разбегаются.
Скульптуры красивые, очень понравились часы, почему-то больше всего на них глаз лег. Привезла дочку, привезла подругу посмотреть. Не люблю сидеть дома, не люблю скучать, люблю кататься и по Беларуси, и за пределами Беларуси.
Павел Леонов, скульптор:
Мы в лице художников скульптурной секции Союза художников решили создать ледовые скульптуры. Они довольно редки у нас в стране, к сожалению, из-за погодных условий, но в этом году лед на водохранилище довольно крепкий. Было заготовлено 80 блоков льда, из которых создали мы десяток скульптур.
Ожидается, что уникальные скульптуры будут украшать берег водохранилища до Крещения. Выстоят ли ледяные шедевры – все зависит от погоды.
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