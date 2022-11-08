На «Лістападзе» представят «Золотую коллекцию СНГ». Какая цель у этого проекта?

Новости Беларуси. Сохранение кинофондов и создание золотой коллекции фильмов стран СНГ. Вопросы международного сотрудничества в сфере кинематографа обсудили в рамках фестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня киностудии бывших стран СССР занимаются реставрацией старых проектов. Все они будут объединены в золотой коллекции, которая станет визитной карточкой Содружества на фестивалях и кинорынках. Общая фильмография поспособствует в том числе созданию единого прокатного пространства и сделает правила игры более понятными для возможных партнеров.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы надеемся, что при поддержке Исполкома СНГ наша «Золотая коллекция СНГ», которую мы собираем, получит широкое распространение во всех наших дружественных странах. И таким образом через нашу общую историю, через нашу «Золотую коллекцию» мы будем продвигать культуру наших стран, знакомить наших людей. Если старшее поколение помнит, то молодежь много что не знает, не помнит. И я могу сказать, что есть интерес к этим старым фильмам. Таким образом мы сделаем апгрейд наших отношений.

Международный кинофестиваль «Лістапад» становится деловой площадкой. Как показал 2021 год, в рамках кинонедели заключают перспективные договоры на создание общих проектов. В разработке находится документальный фильм, в центре сюжета фигура Якуба Коласа и эвакуационные годы Второй мировой, которые поэт провел в Центральной Азии. Сегодня киносообщество обсуждает в том числе вопрос развития молодых кадров. Возможно, в Беларуси появится филиал ВГИКа.

Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана:

Важно и необходимо создавать новую поросль. Старая советская школа очень важна, потому что имеет традиции, подходы. Но сегодня молодежь не так воспринимает эти подходы, которые были раньше. Молодежь любит более динамичное кино, короткое, другие формы различные. И очень важно искать эти подходы, чтобы найти через кинематографию общий язык с молодежью. И я думаю, что фильмы для молодежи должна делать в первую очередь сама молодежь. А для этого нужно воспитывать кадры.