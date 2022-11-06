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«Даже аполитичное кино политично». В Беларуси продолжается фестиваль «Лістапад»

06 ноября 2022 09:05
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Новости Беларуси. Третий день – полет отличный. В Беларуси продолжается Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Сегодня, 6 ноября, в его рамках на национальной киностудии «Беларусьфильм» соберутся известные режиссеры и продюсеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Даже аполитичное кино политично». В Беларуси продолжается фестиваль «Лістапад»-1

Заключать контракты в рамках фестивалей – мировая практика. Для молодых кинематографистов организаторы предусмотрели питчинги с призовым фондом, что позволит не только найти инвесторов для юных талантов, но и поддержать проект на старте.  

«Даже аполитичное кино политично». В Беларуси продолжается фестиваль «Лістапад»-3

Владимир Карачевсткий, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:  
Все гости примут участие в заседании. К примеру, круглый стол у нас будет вопросом сотрудничества с Беларусью. 6 ноября на киностудии, куда приглашен ряд продюсеров, режиссеров, мы будем говорить о практических каких-то наших действиях. Будем разговаривать, что нам мешает более тесно взаимодействовать, что происходит в нормативной базе, что происходит с кадрами, какие сейчас идеи, темы в тренде, что мы можем друг другу подсказать, кто может войти в кооперацию.  

«Даже аполитичное кино политично». В Беларуси продолжается фестиваль «Лістапад»-5

В рамках фестивальной недели мастер-класс проведет киновед Михаил Трофименков. Он расскажет о политической истории кино, а также про так называемый «Красный» Голливуд 30-х годов.  

«Даже аполитичное кино политично». В Беларуси продолжается фестиваль «Лістапад»-7

Михаил Трофименков, историк кино, корреспондент газеты «Коммерсантъ» (Россия):  
Были возможны в Голливуде фильмы про советского снайпера Людмилу Павличенко. И когда Чарли Чаплин носил ее на руках. Кино – это индустрия, это пропаганда, политика, социальное искусство, и оно никогда не переставало быть политическим, даже аполитичное кино политично.  

«Даже аполитичное кино политично». В Беларуси продолжается фестиваль «Лістапад»-9

28-й Минский фестиваль можно назвать юбилейным. Сегодня в рамках «Лістапада» свое 60-летие отмечает Белорусский союз кинематографистов, представители которого ежегодно поддерживают и развивают отечественное кинодвижение.  

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Новости Минска и Минской области

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