Личные вещи, неизвестные факты и графические портреты. Выставка, посвящённая Якубу Коласу, открылась в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске открылась выставка, посвященная народному поэту Якубу Коласу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция разместилась в Музее частного коллекционирования и включает в себя графические портреты классика. Их автор – Семен Герус. Кроме этого, посетители смогут познакомиться и с личными вещами белорусского писателя.

Виктор Пралич, корреспондент: В созвездии имен и фамилий, которыми гордится белорусский народ, Якуб Колас занимает одно из почетных мест. Классик национальной и всемирной литературы, мастер слова, автор поэтических шедевров. Таким знают современники Якуба Коласа.

А таким увидел Якуба Коласа художник Семен Герус. 22 изображения – не творческая выдумка автора, а прижизненные зарисовки народного поэта. Карандашом запечатлен Колас на пленумах, съездах. Все моменты – период жизни классика с 1953 по 1956 год. На них и последний месяц жизни песняра.

Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея: Коласу выпало счастье стать одним из тех, кто называл белорусскую землю, который придумывал названия для тех или иных явлений, с которыми мы сегодня знакомимся благодаря его творчеству. Причем знакомимся с первых дней вхождения в белорусскую литературу, изучения белорусской культуры. Вы не будете спорить, что когда в первый класс мы приходим, первые стихи, которые мы учим, – это Колас. И познание родной земли у нас тоже происходит через творчество великого белорусского писателя.

Кроме портретов, выставка включает в себя и личные вещи Якуба Коласа. Это, конечно же, рукописи автора. А еще здесь можно узнать о малоизвестных фактах из биографии писателя. К примеру, что он занимался благотворительностью.

Артемий Василевич:

Это тоже был вклад и была его любовь к своей земле, к своему народу, желание того, чтобы все жили хорошо.

Виктор Пралич:

Выставочный проект, посвященный 140-летию со дня рождения Якуба Коласа, будет открыт до 21 декабря.