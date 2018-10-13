На каких условиях можно продать душу Дьяволу? Ответ Владимира Познера

Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» в привычных декорациях – в импровизированной телестудии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

– Есть ли какие-то для вас лично условия, на которых возможно продать душу Дьяволу?

Владимир Познер, телеведущий:

– Я думаю, если бы я был верующим человеком, я бы сказал нет. Потому что все-таки верующий человек не может продать душу Дьяволу, понимая, что за этим последует. Но поскольку я не верующий. Более того, я много раз говорил, что я бы с удовольствием встретился с Воландом, если бы можно было – у меня есть к нему некоторые вопросы.