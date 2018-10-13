«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске

Новости Беларуси. Столичные меломаны готовятся спуститься в метро. 14 октября под звездным небом станции «Петровщина» выступят звездные музыканты-виртуозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ростислав Кример: Прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу В минской подземке такой уникальный концерт пройдет впервые. Все благодаря фестивалю Юрия Башмета, который уже в 13-й раз удивляет оригинальной программой.

Одной из самых экстравагантных постановок стал спектакль по мотивам «Истории солдата» Игоря Стравинского. Представление оценила и корреспондент Яна Шипко.

Джаз, драйв и рэгтайм – все это Стравинский, композитор тысяча и одного стиля. Хамелеон, как сказал о нем выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий.

Сегодня он и сам меняться рад – на сцене в образе Черта. И чертовски виртуозно играет на скрипке.

Дмитрий Ситковецкий, музыкант:

Дьявольское начало? (смеется) Знаете что? Вообще все настоящие исполнители, они, в общем, должны соблазнять публику. И поэтому они должны перевоплощаться в совершенно разные характеры. Я думаю, что это можно называть дьявольщиной, это можно называть перевоплощением.

По-своему перевоплотился каждый участник этого самого мультижанрового спектакля. «Я никогда ничего подобного не делал»: Владимир Познер о роли Чтеца в спектакле «Черт, солдат и скрипка» Андрей Макаревич не только играет Солдата. На сцене оживают рисунки фронтмена «Машины времени».

И если музыка вне времени, то с текстом новый поворот. Раёшный стих, которым пользовались скоморохи, – своеобразный рэп на новый лад.

Ровно сто лет спустя после мировой премьеры «История солдата» звучит по-новому. У Черта сейчас оффшоры, солдат меняет скрипку на планшет, а невеста сбегает в Эмираты. Сюжет в духе Фауста на злобу дня, неизменен лишь финал. На каких условиях можно продать душу Дьяволу? Ответ Владимира Познера «Шел солдат своей страны с необъявленной войны…» Эту историю в свое время ставили по всему миру. В ней играли Жан Кокто, Ванесса Редгрейв, Стинг, Жан Марэ, а за текст брался даже Курт Воннегут.