В Нарочи открылась персональная галерея Василия Шаранговича

Новости Беларуси. В памяти родные пейзажи. В Нарочи открылась галерея произведений народного художника Беларуси Василия Шаранговича, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свою историю экспозиция начала из теплых пожеланий известных писателей, скульпторов и художников. Зрителю представлены 130 уникальных работ.

Скоро здесь пройдут первые уроки искусства для школьников, а в 2019 году появятся и другие экспозиции. О душевном отдыхе в родном уголке – подробнее в видеоматериале.