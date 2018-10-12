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В Нарочи открылась персональная галерея Василия Шаранговича

12 октября 2018 18:24
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Новости Беларуси. В памяти родные пейзажи. В Нарочи открылась галерея произведений народного художника Беларуси Василия Шаранговича, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Нарочи открылась персональная галерея Василия Шаранговича-1

Свою историю экспозиция начала из теплых пожеланий известных писателей, скульпторов и художников. Зрителю представлены 130 уникальных работ.

В Нарочи открылась персональная галерея Василия Шаранговича-4

Скоро здесь пройдут первые уроки искусства для школьников, а в 2019 году появятся и другие экспозиции. О душевном отдыхе в родном уголке – подробнее в видеоматериале.

# Художники Минска # Культура # Василий Шарангович # Фотофакт

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