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В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

13 октября 2018 11:42
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Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро-1

Под «небом» станции «Петровщина» выступят звезды музыки: международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Оксана Волкова, а также группа «Без Билета» и Дядя Ваня. 

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Перфоманс пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета, который славится оригинальной программой.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро-4

Дмитрий Ситковецкий, музыкант:
То, что он здесь делает фестиваль – это огромная, конечно, победа для культурной жизни, потому что он привозит самых лучших. И своих друзей, и знакомых, и вообще большие имена. Конечно, Ростислав Кример тоже очень сильный, участвует во всем. Мы с ним постоянно были в контакте, есть планы на будущее.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро-7

12 октября с аншлагом прошло в Минске единственное представление «Черт, солдат и скрипка» по мотивам произведений Стравинского. Выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий, фронтмен легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич и телеведущий Владимир Познер предстали в неожиданных амплуа.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро-10

Фестиваль Башмета будет удивлять еще до 20 октября.

# Концерт в Минске # Культура # Юрий Башмет # Ростислав Кример # Дмитрий Ситковецкий # Оксана Волкова # Фотофакт

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