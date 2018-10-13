В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под «небом» станции «Петровщина» выступят звезды музыки: международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Оксана Волкова, а также группа «Без Билета» и Дядя Ваня.
Ростислав Кример: Прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу
Перфоманс пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета, который славится оригинальной программой.
Дмитрий Ситковецкий, музыкант:
То, что он здесь делает фестиваль – это огромная, конечно, победа для культурной жизни, потому что он привозит самых лучших. И своих друзей, и знакомых, и вообще большие имена. Конечно, Ростислав Кример тоже очень сильный, участвует во всем. Мы с ним постоянно были в контакте, есть планы на будущее.
12 октября с аншлагом прошло в Минске единственное представление «Черт, солдат и скрипка» по мотивам произведений Стравинского. Выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий, фронтмен легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич и телеведущий Владимир Познер предстали в неожиданных амплуа.
Фестиваль Башмета будет удивлять еще до 20 октября.