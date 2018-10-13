В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

Дмитрий Ситковецкий, музыкант:

То, что он здесь делает фестиваль – это огромная, конечно, победа для культурной жизни, потому что он привозит самых лучших. И своих друзей, и знакомых, и вообще большие имена. Конечно, Ростислав Кример тоже очень сильный, участвует во всем. Мы с ним постоянно были в контакте, есть планы на будущее.