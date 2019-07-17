«Мы все пассажиры на поезде, который куда-то едет. И никто не знает, где наша конечная точка». Рассказываем о стендап-мюзикле «Карманный театр»

Анастасия Гриненко:

Всплыл жанр Кокто с его монологами, мы увлеклись этим человеком, потому что человек действительно очень интересный. И выяснилось, что в этом году 5 июля ему бы исполнилось 130 лет. У него есть очень интересные монологи, из которых мы решили создать вот этот стендап. Мы поняли, что это предтеча современного стендапа.