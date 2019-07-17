«Мы все пассажиры на поезде, который куда-то едет. И никто не знает, где наша конечная точка». Рассказываем о стендап-мюзикле «Карманный театр»

10 июля состоялась премьера долгожданного белорусского стендап-мюзикла – «Карманный театр». Для актёров и самих зрителей этот жанр – в новинку. Как создавалась пьеса, рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
10 июля состоялась премьера долгожданного белорусского стендап-мюзикла – «Карманный театр». Для актёров и самих зрителей этот жанр – в новинку. Как создавалась пьеса, рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Команда театра Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» решилась на создание диковинной для неискушенного зрителя постановки. Со сцены Дворца культуры профсоюзов звучали смелые и порой эксцентричные обращения к зрителю.
Анастасия Гриненко, режиссер-постановщик, художественный руководитель:
Все спектакли порой рождаются случайно. Получился очень современный номер, который говорит о современных молодых людях – что их интересует.
Подготовка к выступлению началась с деталей. Постановочная группа перевела на свой лад французскую пьесу Жана Кокто, сохранив по максимуму сатирический взгляд на окружающий мир самого писателя. Команда «Территории мюзикла» в прямом смысле смогла расширить границы привычных для Беларуси постановок.
Анастасия Гриненко:
Всплыл жанр Кокто с его монологами, мы увлеклись этим человеком, потому что человек действительно очень интересный. И выяснилось, что в этом году 5 июля ему бы исполнилось 130 лет. У него есть очень интересные монологи, из которых мы решили создать вот этот стендап. Мы поняли, что это предтеча современного стендапа.
Стендап – один из самых популярных комедийных жанров, который смог одновременно и поразить, и покорить сердца зрителей. Каждый из артистов смог в полной мере прожить свою роль, ведь она – прямое отражение их реальной жизни.
Эдуард Войнилович, актер:
Стендап – это в принципе, конечно, где-то рядышком с актерской профессией, но все равно это совершенно какой-то новый, другой жанр. Это была очень необычная работа, очень интересная практика. Что-то творили, создавали, пытались по-новому сосуществовать – такая машина времени в студенческие годы, и ты один существуешь на сцене – это достаточно сложно.
«Карманный театр» – это не просто очередная комедия! Зрители и артисты вместе переживали личные обиды, пороки и недостатки, пропуская всё через призму юмора.
Дмитрий Якубович, руководитель театра «Территория мюзикла», постановщик, актер:
Это имеет отношение ко мне. Я находил какие-то общие точки соприкосновения. Мне так показалось, что мне этот монолог подходит. Не то, что я - как один персонаж – я меняю лица: Шмуль, Портной, Склимович – как одно лицо.
Главной целью постановочной группы было разрушить так называемую «четвёртую стену» и вести открытый диалог между артистом и публикой, что и легло в основу пьесы.
Анастасия Гриненко:
Звучит очень много современной музыки, даже неизвестной на нашем пространстве, популярной сейчас в англоязычном пространстве, которая говорит о людях сегодняшних, о том, что их волнует. Мы размышляем о том, что мы все пассажиры на поезде, который куда-то едет. И никто не знает, где наша конечная точка.
Неожиданный жанр смог в полной мере погрузить своего зрителя в сатирическую атмосферу двадцатого века.