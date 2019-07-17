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Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»

17 июля 2019 06:40
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Новости Беларуси. Витебск прощается, а вернее говорит «до свидания» «Славянскому базару». Эти фестивальные дни объединили более 5 тысяч иностранных гостей, для которых, к слову, действовал безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько километров фудкортов, выставки, спектакли, перфомансы и, конечно, концерты. На сцену Летнего амфитеатра выходили представители 42 стран – максимальная концентрация творчества и эмоций.

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Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»-1

Alekseev, певец (Украина):
Белорусская публика невероятно радушна, всегда очень тепло встречает. То, как меня вчера встретили, как пели мои песни и уже известные хиты, для меня это была огромнейшая радость, победа. Огромное спасибо Витебску! Как всегда, здесь мне очень комфортно и уютно.

Артисты не только восхищались «Славянским базаром», но и демонстрировали свои костюмы. Ирина Билык и Александр Солодуха впервые «выгуляли» в фестивальном Витебске наряды, которые специально сшили к музыкальному форуму.

Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»-4

Александр Солодуха, заслуженный артист (Беларусь):
Я пел на первом фестивале здесь 27 лет назад, мне было 33. Длинные волосы, лента, первое исполнение песни «Здравствуй, чужая милая».

Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»-7

Ирина Билык, народная артистка (Украина):
Эти три дня я стремилась в Витебск, потому что здесь будет отдых – отдых души и тела. Красивая музыка давала возможность действительно отдыхать душой. Беларусь очень люблю за то, что всегда встречаю друзей.

28-й «Славянский базар» уходит в историю. Витебск прощается с фестивалем, и в городе особенно сильно чувствуются нотки грусти. Впрочем, еще два дня идут концерты, выставки и театральные постановки. Яркую рок-точку сегодня, 17 июля, в программе фестиваля поставит Валерий Кипелов.

Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»-10

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Alekseev # Александр Солодуха # Ирина Билык # Фотофакт

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