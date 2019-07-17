Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»

Новости Беларуси. Витебск прощается, а вернее говорит «до свидания» «Славянскому базару». Эти фестивальные дни объединили более 5 тысяч иностранных гостей, для которых, к слову, действовал безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько километров фудкортов, выставки, спектакли, перфомансы и, конечно, концерты. На сцену Летнего амфитеатра выходили представители 42 стран – максимальная концентрация творчества и эмоций. Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

Alekseev, певец (Украина):

Белорусская публика невероятно радушна, всегда очень тепло встречает. То, как меня вчера встретили, как пели мои песни и уже известные хиты, для меня это была огромнейшая радость, победа. Огромное спасибо Витебску! Как всегда, здесь мне очень комфортно и уютно. Артисты не только восхищались «Славянским базаром», но и демонстрировали свои костюмы. Ирина Билык и Александр Солодуха впервые «выгуляли» в фестивальном Витебске наряды, которые специально сшили к музыкальному форуму.

Александр Солодуха, заслуженный артист (Беларусь):

Я пел на первом фестивале здесь 27 лет назад, мне было 33. Длинные волосы, лента, первое исполнение песни «Здравствуй, чужая милая».