Детское «Евровидение-2019». Кто борется за право представить Беларусь?

Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском «Евровидении» выходит на финишную прямую. Имя представителя нашей страны на престижном песенном конкурсе станет известно вечером 20 сентября.

В финале нацотбора в вокальном мастерстве будут соревноваться исключительно девочки. На сцену выйдут Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Monkey Tops, София Хролович, Арина Пехтерева, группа «Зефир», София Рустамова и Мария Ермакова. Победителя определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском Гливице.