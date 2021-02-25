Толщина стен – два метра, высота до сводов – 12. Показываем уникальную церковь-крепость в Щучинском районе

В деревне Мурованка Щучинского района есть настоящее чудо. Дуэт готики и Ренессанса завораживает. Церковь-крепость в честь Рождества Пресвятой Богородицы здесь возвели почти 500 лет назад как место для молитвы и защиты от нападений врагов. Таких святынь – единицы. «Старшего брата» Мурованки можно найти в Сынковичах, есть «родственник» и на Белосточчине в Супрасле.

Кирилл Кубрак, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы:

Храм построил виленский подконюший Шимко Мацкевич-Шкленский. Это был очень обеспеченный человек. Официальная датировка храма – 1524 год, но есть некоторые сведения, которые нам позволяют думать, что этот храм может быть гораздо старше. В XIX веке, когда проводили реставрацию, то в склепе храма были обнаружены человеческие останки и надгробный камень. И на этом надгробном камне была надпись «Иерей Божий Авраамий. 1468 год».

Толщина стен – два метра, высота до сводов – 12. Раньше внутри стен были даже боевые галереи, такие тайники, по которым можно было обойти вокруг всего храма, а вместо дверей – мощные ворота с железной решеткой, герсой, которая опускалась на цепях из ниши. Была продумана каждая деталь, чтобы держать оборону. В бойницах можно было распознать врага издалека и дать своевременный сигнал к действию. Кирилл Кубрак:

В самом верху бойницы предназначены для ведения дальнего боя, для дальнего наблюдения. Для ближнего боя предназначены ниже, вот на белом такие скошенные бойницы они называются машикули. И вот в эти машикули можно было вести ближний бой, бросить на врага какой-нибудь камень или вылить кипяток.

Узенькие полосочки – это стрельницы, из них уже стреляли из лука или арбалета.

Изначально вся кладка была открыта. Штукатурка появилась уже после войн и реставраций. И несмотря на воинственный характер, изящная пластика удивляет. Каждый кирпичик мастера создавали в единственном экземпляре, как авторские украшения. Причем на кладке, можно найти привет от средневековых братьев меньших. Скорее всего, кирпич изготавливали местные, глинистая почва позволяла.

Кирилл Кубрак:

Сам кирпич по технологии изготовления называется кирпич-пальчатка. Изготавливалась форма, в форму заливали раствор глины, и когда все подстывало, по ней проводили пальцами и получались на кирпиче такие бороздки. Делалось это для того, чтобы кирпич в кладке крепче друг за дружку держался. Затем кирпич должен был пройти такой период сушки, глина должна хорошо высохнуть, прежде чем ее обжигали.

На этот кирпичик где-то могла сесть птичка, где-то пробежать собака или кот. И на этом кирпиче оставались следы.

Ходят слухи, что во время Первой мировой, немец въехал в церковь прямо на лошади и безжалостно стрелял в иконы. Тогда в храме держали военнопленных и хоронили рядом. С 1923 по 1939 годы храм отдали под костел. После войны приспособили под склад и лишь в 90-м вернули верующим. Но самой лютой страницей в истории стала Северная война.

Анастасия Макеева, корреспондент:

В моей руке эхо 300-летней давности, когда во время Северной войны Карл XII проходил здесь со своими войсками, он был настолько взбешен и напуган внешним видом Мурованки, что приказал беспощадно стрелять в храм вот такими снарядами. По одной версии, сделал он так, чтобы потренировать лишний раз своих солдат, по другой – чтобы отомстить местным жителям, которые не захотели принимать его хлебом-солью.

Справедливость восторжествовала, Карл XII потерпел поражение, но вот святыня после свинцового дождя осталась в плачевном состоянии. Александр I, когда в 1806 году держал путь из Вильнюса в Гродно, был в негодовании и приказал срочно возродить. Ремонт растянулся на весь XIX век. Тогда западные башни подняли на сажень и соорудили колокольню.

Интерьеры сберегли. Роскошные готические своды, как звездная россыпь. Любоваться, как и ночным небом, можно бесконечно. Захотите стать еще ближе, можете по боковым лестницам подняться на клирос. Кирилл Кубрак:

Здесь уже узоры отличаются, сложная система ромбов, треугольников, которые в своем ансамбле образуют такой невероятной красоты узор. Внутреннее пространство храма является трехнефным, четырехстолбным.

Внутри для гостей и туристов создали уникальную экспозицию. От этих немых свидетелей из глубины веков захватывает дух. Можно прикоснуться к Богослужебному Евангелию середины XIX века, фибуле предположительно X–XV веков.

Роковым ядрам Карла XII и эксклюзивной черепице под названием бобровый хвост. Именно такой была крыша 500 лет назад.

В Мурованку приезжают из дальнего и ближнего зарубежья еще и потому, что здесь хранится чудотворная Волчинковская икона Божией Матери. Кирилл Кубрак:

Называется так, потому что находилась она в деревне Волчинки. Есть история чудесного обретения этой иконы, которое описано в Литовских епархиальных ведомостях за 1873 год. Издревле эта икона здесь находилась с средины XIX века, многие паломники, прихожане приходили сюда, молились Богородице перед этой святыней, происходили различные чудеса исцеления.

В знак своей благодарности Богородице одаривали икону вот этими украшениями.