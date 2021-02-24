В центре Минска нашли клад с царскими монетами. Показываем его

Новости Беларуси. В парке Марата Казея нашли золотые монеты времен Николая II, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В парке Марата Казея нашли золотые монеты времен Николая II, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Монеты обнаружил историк и научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев. В момент находки в парке велись строительные работы.
Сначала нашлось пару монет, затем их количество увеличилось до 24. На монетах профиль Николая II, некоторые датированы началом XX века.
Клад сейчас в Институте истории Национальной академии наук. Специалисты проведут экспертизу и определят, в каком музее будут храниться раритеты.
Павел Королёв, научный сотрудник Государственного литературного музея имени Янки Купалы:
Усяго 16 я знайшоў, а пасля яшчэ археолагі знайшлі 8. Яшчэ пярсцёнак, апроч таго, ланцужок, каронка і персцень.