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В центре Минска нашли клад с царскими монетами. Показываем его

24 февраля 2021 20:21
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Новости Беларуси. В парке Марата Казея нашли золотые монеты времен Николая II, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска нашли клад с царскими монетами. Показываем его-1

Монеты обнаружил историк и научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев. В момент находки в парке велись строительные работы.

В центре Минска нашли клад с царскими монетами. Показываем его-4

Сначала нашлось пару монет, затем их количество увеличилось до 24. На монетах профиль Николая II, некоторые датированы началом XX века.

В центре Минска нашли клад с царскими монетами. Показываем его-7

Клад сейчас в Институте истории Национальной академии наук. Специалисты проведут экспертизу и определят, в каком музее будут храниться раритеты.

В центре Минска нашли клад с царскими монетами. Показываем его-10

Павел Королёв, научный сотрудник Государственного литературного музея имени Янки Купалы: 
Усяго 16 я знайшоў, а пасля яшчэ археолагі знайшлі 8. Яшчэ пярсцёнак, апроч таго, ланцужок, каронка і персцень.

# История # Культура # Павел Королев # Фотофакт

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