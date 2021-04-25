Прямой эфир

Большая выставка ткацкой работы. Посмотрите, какие рушники ткут мастерицы из Могилёвской области

25 апреля 2021 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Символом праздника «Купалье» станет рушник.

Большая выставка ткацкой работы. Посмотрите, какие рушники ткут мастерицы из Могилёвской области-1

Большую выставку украсят не только белорусские работы – свои ткацкие творения привезут мастера из 9 округов России и Украины. А каждый район Могилевской области готовит не меньше 10 вышитых полотен. Часть из них будет с региональной принадлежностью: это отличия, по которым можно определить адресный код мастера. Такая вышивка – работа тонкая и кропотливая, и пока руки шкловских рукодельниц рисуют нитками узоры, мысли заняты вопросом: чем еще привечать гостей?

Большая выставка ткацкой работы. Посмотрите, какие рушники ткут мастерицы из Могилёвской области-4

Оксана Куденкова, директор централизованной клубной системы Шкловского района:
Хотелось бы, чтобы гости из дальнего и ближнего зарубежья могли приобрести вот такой символ солнца, вот такой вот красивый веночек. Также, идя в ногу со временем, мы готовим вкусные сладкие сувениры. Это творчество. Ребенок может на этом прянике сначала сделать раскраску, а потом с удовольствием его скушать.

Читайте также:

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?

«Это самый главный символ». Вот какие венки к Купалью делают дети

«Не просто исполнение артистов, но зритель может спеть». Что в 2021-м будет впервые на фестивале в Александрии?

# Фестиваль # Культура # Оксана Куденкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?
25 апреля 2021 17:25

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»
24 апреля 2021 19:26

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»

Здесь уже формируются династии. Артисты цирковой студии рассказали, как встретили здесь своих супругов
24 апреля 2021 09:00

Здесь уже формируются династии. Артисты цирковой студии рассказали, как встретили здесь своих супругов