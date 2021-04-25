Большая выставка ткацкой работы. Посмотрите, какие рушники ткут мастерицы из Могилёвской области

Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Символом праздника «Купалье» станет рушник.
Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Символом праздника «Купалье» станет рушник.
Большую выставку украсят не только белорусские работы – свои ткацкие творения привезут мастера из 9 округов России и Украины. А каждый район Могилевской области готовит не меньше 10 вышитых полотен. Часть из них будет с региональной принадлежностью: это отличия, по которым можно определить адресный код мастера. Такая вышивка – работа тонкая и кропотливая, и пока руки шкловских рукодельниц рисуют нитками узоры, мысли заняты вопросом: чем еще привечать гостей?
Оксана Куденкова, директор централизованной клубной системы Шкловского района:
Хотелось бы, чтобы гости из дальнего и ближнего зарубежья могли приобрести вот такой символ солнца, вот такой вот красивый веночек. Также, идя в ногу со временем, мы готовим вкусные сладкие сувениры. Это творчество. Ребенок может на этом прянике сначала сделать раскраску, а потом с удовольствием его скушать.
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