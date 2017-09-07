Стали известны имена обладателей почетных «Оскаров»

Ежегодно Американская киноакадемия присуждает несколько почетных премий «Оскар» людям, которые за многолетнюю работу внесли большой вклад в профессию. В разные года этой награды удостаивались Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Грета Гарбо, Орсон Уэлс, Лоуренс Оливье, Кирк Дуглас, Роберт Редфорд, Питер О’Тул и многие другие культовые личности. В прошлом году обладателем почетной статуэтки стал Джеки Чан. Лауреатами почетных наград в 2017 году станут актер Дональд Сазерленд, режиссеры Аньес Ванда и Чарльз Бернетт, а также оператор Оуэн Ройзман.

Дональд Сазерленд. Фото: Sam Pauly

Решение о выдвижении к награде этих кинематографистов было принято 5 сентября на собрании совета организации под председательством нового президента Академии Джона Бэйли. Он отметил, что лауреаты этого года отражают широту международного, независимого и массового кинопроизводства. Вручение наград их обладателям состоится 11 ноября 2017 года.

Оуэн Ройзман. Фото: Zim

Напомним, что канадский актер Дональд Сазерленд никогда не был номинирован на «Оскар», но он олицетворяет собой независимый кинематограф 60-ых и 70-ых. За пятидесятилетнюю карьеру актер сыграл десятки разных и непохожих персонажей. Прославился он после комедии Роберта Олтмана «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.». В его фильмографии присутствуют выдающиеся ленты «А теперь не смотри», «Двадцатый век», «Вторжение похитителей тел», «Обыкновенные люди». Молодому поколению зрителей Сазерленд лучше всего известен по роли президента Сноу в «Голодных играх».

Чарльз Бернетт. Фото: Variety

Чарльз Бернетт считается одним из лучших афроамериканских режиссеров. Он снял драмы «Забойщик овец», «Свадьба моего брата», «Стеклянный щит». Авторству французскоой постановщицы Аньес Варда принадлежат картины «Клео от 5 до 7» и «Без крыши, вне закона», за которую она была удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Варда одна из представителей французской «новой волны» и талантливый документалист.

Аньес Варда. Фото: Getty