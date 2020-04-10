«Мы берём 9 судеб с белорусской и с австрийской стороны». Что можно увидеть на передвижной выставке, посвящённой жертвам Тростенца

В год 75-летие Великой Победы в Минске готовят передвижную выставку, посвященную жертвам Тростенца.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения» – Александр Гостев.

Что ожидать от этой выставки тем, кто захочет ее посетить?

Александр Гостев, директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения»:

Эта выставка поддержана фондом Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Она будет называться «Судьбы жертв концлагеря «Тростенец» и она будет иметь международный характер, т. к. мы здесь покажем судьбы жертв с белорусской стороны и с австрийской. Выставка будет небольшая, т. к. она имеет передвижной характер. Мы берем 9 судеб с белорусской и с австрийской стороны, и будем рассказывать о пересечении этих судеб. Возьмем различные социальные слои, это могут быть врачи, семьи, подпольщики и покажем каждую судьбу в отдельности посредством истории, каких-то фотографий и архивных данных. Это будут стенды, они будут тематические, сделанные из дерева, в виде опаленного дерева, которое будет напоминать сам концлагерь, внутри будут находиться такие планшеты и ткань с информацией. В эти стенды, которые сделаны из обожженного дерева, будут еще встроены предметы, которые уже найдены при археологических раскопках на территории концлагеря. Мы можем посмотреть на передвижной выставке и сами предметы, и информацию. Также будет еще и интерактив, будет экран, два планшета, где мы разместим видеосюжет, который будем специально монтировать на основе архивных данных, и где можно узнать о предметах, которые будут оцифрованными и их можно посмотреть на этих экранах.