Издания XIV-XVIII веков. Национальная библиотека расширила перечень книг, которые можно читать онлайн

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще пользоваться электронными ресурсами в работе, учебе и самообразовании. Навстречу своим читателям в 2020 году пошли и библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Национальной библиотеке расширили перечень книг, которые можно читать онлайн.

Учиться и работать дома с помощью пособий из фондов сейчас очень востребовано. Поэтому немало изданий, в том числе и уникальных, готовы предоставить в электронном формате. Всеобщий доступ читатели уже получили к белорусским книгам 14-18 веков. Проконсультироваться у библиотекаря тоже можно по электронной почте.

Также на портале главной читальни страны приглашают поучаствовать в викторинах по произведениям белорусских классиков. А посмотреть проекты и выставки – совершенно в любое, удобное для себя время. Виртуальный читальный зал открыт для каждого желающего, даже если вы не записаны в библиотеке.

Елена Тулупова, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:

На нашем портале есть электронный каталог, который не только отражает фонды нашей библиотеки, но и является своеобразной поисковой платформой, через которую можно искать информацию и по тем базам данных, которые у нас приобретены, а их более 150. Это огромный многомиллионный массив научных документов. И кроме того через него же можно осуществить поиск по научным ресурсам открытого доступа, а это тоже более 50 миллионов документов. Таким образом очень удобно с одной точки с электронного каталога поискать сразу информацию и у нас в фондах, и в интернете, и в приобретённых лицензионных базах данных.