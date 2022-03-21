«Билеты продаются активно. Практически всё уже распродано». В Могилёве стартует театральный форум

Новости Беларуси. На этой неделе – с 21 по 27 марта – Могилев снова станет театральной столицей Беларуси. Молодежный театральный форум «Март-контакт» вернулся в международный формат и готов предложить публике разнообразную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это 14 лучших спектаклей белорусской и российской сцены. К сожалению, творческие коллективы из Армении и Молдовы не смогут принять участие в форуме. В связи с этим в афише произошли некоторые изменения. Театральную неделю откроет спектакль «Фальшивая нота» минского Театра-студии киноактера. В 2021 году он стал лауреатом VІ Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия Беларуси» в номинации «Лучший спектакль драмы».

Татьяна Пацай, главный режиссер Могилевского областного драматического театра:

Билеты продаются активно. Практически все уже распродано. У зрителей, конечно, большой интерес, потому что в прошлом году у нас был формат по страницам «Март-контакта», то есть приезжали наши белорусские театры. В этом году выходим на международный, возвращаемся к международному формату. Поэтому, конечно, большой спрос и большой ажиотаж зрительский есть.