«Музыка настолько мне помогает влиться в этот спектакль, что я как в сказке». Балерина о своей профессии

Грациозные и хрупкие, они восхищают зрителей. За этой чарующей красотой артистов балета стоит огромный труд: непрерывные репетиции и постоянные физические нагрузки. Юрий Троян, народный артист Беларуси, художественный руководитель балета Большого театра Беларуси:

Профессия очень сложная и физически, и психологически, она травмоопасная. Побеждают люди, может быть, с меньшими задатками, но с более сильным характером, с большей целеустремлённостью, люди, готовые на определённые жертвы.

Чтобы стать артистом балета, молодым людям, действительно, приходиться жертвовать многим. 21-летний Эвен Капитен ради дела всей жизни переехал в Беларусь из Франции. Вот уже шесть лет парень живет в Минске и пока возвращаться на родину не планирует. Эвен Капитен, солист Большого театра Беларуси:

Случайно я познакомился с французом, который тоже здесь учился. Здесь очень большой репертуар классический, а во Франции сейчас современный. Мне это не нравится.

Среди молодых и перспективных – Людмила Уланцева, начинающая артистка Большого. В десять лет Люсю вместе с братом-близнецом мама привела на балет. Тогда маленькая девочка даже не подозревала, что это искусство влюбит в себя без остатка. Сейчас, в свои 23, она стала одной из самых запоминающихся танцовщиц театра. В 2018 году состоялась премьера балета «Анастасия», в которой Людмила блестяще исполняла главную роль.

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси, педагог-репетитор балета Большого театра Беларуси:

У нее достаточная техника для того, чтобы станцевать и «Лебединое озеро», и «Спящую красавицу», может быть, ещё не хватает физических сил, но это, как говорит балерина, рождается от спектаклей и шлифуется, как бриллиант. Людмила Уланцева, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

Когда ты, например, готовишь один спектакль, мышцы привыкают, у тебя уже нет такой сильной крепатуры. Но когда ты репетируешь лебединую классику и потом репетируешь «Кармен», и там немного другая пластика, у тебя начинается крепатура, у тебя болит, но это первую неделю и дальше мышцы привыкают и нет такой боли, но у тебя есть усталость.

Эта хрупкая воздушная леди танцует в дуэте с Эвеном Капитеном «Лебединое озеро» и «Кармен-сюиту». Ещё совсем юные, но талантливые и невероятно изящные, они словно парят на сцене.

Людмила Уланцева:

Музыка настолько мне помогает влиться в этот спектакль, что я, как в сказке. Я не думаю даже о каких-то сложностях техники в этом спектакле, больше думаю об образе.

Чтобы отработать грациозные движения, артисты репетирует изо дня в день. На подготовку одного спектакля уходит месяц. За это время приходится полностью познакомиться с текстом, выучить его, а затем каждым воздушным движением блистательно передать эмоции своего героя на сцене. Юрий Троян:

Эта профессия требует полной самоотдачи. Рабочий день с 10 до 14, потом небольшой перерыв, и с 18 до 21, нет вечера, нет утра. Очень большие физические нагрузки с детства.