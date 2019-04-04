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Сеанс астрономии. Планетарий предлагает минчанам понаблюдать за звёздами

04 апреля 2019 18:37
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Новости Беларуси. Ближе к звездам. В Минском планетарии открылся сезон наблюдения за небесными объектами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Сеанс астрономии. Планетарий предлагает минчанам понаблюдать за звёздами-1

Все желающие смогут совершенно бесплатно увидеть различные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну и Солнце. Поможет в этом мощный телескоп, установленный в обсерватории планетария. 

Сеанс астрономии. Планетарий предлагает минчанам понаблюдать за звёздами-4

Вечерние наблюдения будут проходить со среды по воскресенье с 21 до 23 часов. А также с 12 до 15 часов по выходным. Планируя посещение, учитывайте погодные условия.

# Астрономия # Культура # Фотофакт

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