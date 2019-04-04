Сеанс астрономии. Планетарий предлагает минчанам понаблюдать за звёздами

Новости Беларуси. Ближе к звездам. В Минском планетарии открылся сезон наблюдения за небесными объектами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ближе к звездам. В Минском планетарии открылся сезон наблюдения за небесными объектами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все желающие смогут совершенно бесплатно увидеть различные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну и Солнце. Поможет в этом мощный телескоп, установленный в обсерватории планетария.
Вечерние наблюдения будут проходить со среды по воскресенье с 21 до 23 часов. А также с 12 до 15 часов по выходным. Планируя посещение, учитывайте погодные условия.