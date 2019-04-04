Национальный художественный музей расширяет экспозицию: часть выставок переместят в корпус на Маркса

В программе «Минск и минчане» рассказываем, какие изменения ожидают Национальный художественный музей.

Десятки лет он имеет статус одного из главных хранилищ белорусского искусства. Этот фасад с колоннами узнают и на постсоветском пространстве, и в дальнем зарубежье. Ежедневно посмотреть уникальные экспозиции сюда приходят сотни гостей.



Отзывы посетителей музея:

– Я приехал из Петербурга. Сегодня второй день, и мы сразу с женой и ребёнком пришли в музей.

– Музей потрясающий. Много экспонатов, которые лично для меня выполнены в технике мне неизвестной. Я получила громадное чудесное впечатление от вашего музея.

– Может посоревноваться с любым музеем мирового уровня спокойно абсолютно.

Фонды Национального художественного музея насчитывают порядка 27 тысяч произведений. В этих, казалось бы, огромных залах – лишь малая часть всех коллекций. Именно поэтому уже через несколько лет в Минске появится настоящий музейный квартал!

Целый комплекс зданий между Кирова, Ленина и Маркса вместит в себя депозитарий, административно-выставочные корпусы, реставрационные залы, сувенирные лавки и даже арт-кафе.

Александр Библис, заместитель генерального директора по строительству Национального художественного музея РБ:

Экспозиции художественных произведений меняются периодически. Учитывая, что всего лишь 4 процента художественных ценностей музей имеет возможность выставлять, наличие дополнительных площадей выставочных конечно повлияет намного лучше для презентаций наших хранилищ.

В 2019 году на развитие проекта выделили полтора миллиона рублей. Кстати, первой планируют открыть для посетителей четырёхэтажную постройку на Карла Маркса, 24. Сейчас здесь вовсю идут отделочные работы. Ведь уже в этом году сотрудники рассчитывают переместить часть временных выставок именно сюда.

Владимир Наркевич, главный инженер Национального художественного музея РБ:

Два из этажей верхних добавят нам около 400 кв.м. экспозиций. На втором этаже будут кабинеты для музейных работников. Первый этаж – это входная группа, билетные кассы и такой объект, как арт-кафе. Стилизованный в том же стиле, в котором будет оформлено внутри это здание.

Дом на бывшей пешеходной улице причислен к историко-культурным ценностям. Фасад останется прежним, но внутреннюю часть переформатируют по последнему писку музейной моды. Владимир Наркевич:

Экспозиционные залы – это место где встречаются экспонаты и посетители. И тем, и другим должно быть комфортно. Задача инженерных систем – обеспечить вентиляцию. И довольно строгий режим температуры и влажности.

По задумке архитекторов, музейный квартал станет своеобразным «городом в городе», в который можно зайти утром и бродить до позднего вечера. Путешествовать по миру искусства, не выходя на улицу, помогут современные лифты, в том числе для людей с ограниченными возможностями, подъёмники и переходы. Кстати, здание на Карла Маркса с главным корпусом уже соединяет бетонная галерея. Александр Библис:

Заходя в любой из корпусов, посетители могут обойти данный музейный комплекс, посетить все залы, посмотреть все произведения искусства.

Кипят работы и в здании на Кирова, 25. Из главного корпуса туда перекочуют фондохранилище, библиотека и архив. Там же разместят и научно-реставрационные мастерские. А между тем, выставки планируют проводить практически в каждом элементе будущего культурного гиганта. На это рассчитывают и все ценители художественного искусства.

Отзывы посетителей музея:

– Чем скорее это будет создано в Минске, тем лучше. Люди будут только рады. И те, кого это касается профессионально, и просто обычные люди.

– Замечательно. Можно будет больше всего посмотреть.

– Будет, наверное, очень хорошо, что в одном месте это всё будет.

– Петербуржцы с удовольствием посетят музейный квартал. Мы как люди, которым очень нравится искусство – мы очень близки к этому.