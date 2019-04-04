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Конкурс народной песни им. Алеся Ращинского состоялся в Минске

04 апреля 2019 19:05
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Новости Беларуси. Только живой звук и уникальные голоса. Ценителей вокального искусства собрал конкурс народной песни имени Алеся Ращинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс народной песни им. Алеся Ращинского состоялся в Минске-1

Для фестиваля это дебют. И, кстати, он посвящен сразу двум знаменательным датам: 95-летию музыкального колледжа имени Глинки и 70-летию со дня рождения Ращинского.

Конкурс народной песни им. Алеся Ращинского состоялся в Минске-4

Конкурс народной песни им. Алеся Ращинского состоялся в Минске-6

Композитор – один из основателей отделения народно-хорового пения в минском колледже. В этих стенах музыкальные баталии объединили более полсотни участников из 11 городов Беларуси. Самому младшему – 12. А вот старшему пошел шестой десяток.

Конкурс народной песни им. Алеся Ращинского состоялся в Минске-9

Участники фестиваля признаются, что победители здесь все выступающие. Ведь такие народные мотивы не просто объединяют нацию, но и помогают выделить ее уникальные черты.

# Конкурс # Культура # Фотофакт

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