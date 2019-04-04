Конкурс народной песни им. Алеся Ращинского состоялся в Минске

Новости Беларуси. Только живой звук и уникальные голоса. Ценителей вокального искусства собрал конкурс народной песни имени Алеся Ращинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для фестиваля это дебют. И, кстати, он посвящен сразу двум знаменательным датам: 95-летию музыкального колледжа имени Глинки и 70-летию со дня рождения Ращинского.

Композитор – один из основателей отделения народно-хорового пения в минском колледже. В этих стенах музыкальные баталии объединили более полсотни участников из 11 городов Беларуси. Самому младшему – 12. А вот старшему пошел шестой десяток.