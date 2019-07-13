Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»
Новости Беларуси. Рекорд по поцелуям планируют побить в Витебске за время проведения «Славянского базара». Влюбленных приглашают на Пушкинский мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество поцелуев подсчитают по специальному хештегу в социальных сетях.
Как раз 13 июля в фестивальной столице День молодежи. Здесь прошел чемпионат по автозвуку и поиск белорусской жены. Накануне в амфитеатре до самого утра звучали золотые хиты и город не спал. Тем не менее, сил и азарта новому поколению хватило, чтобы и сегодня заряжать город энергией. На одной из самых больших площадей Европы выступят кавер-бэнды, а в Летнем амфитеатре славянские хиты исполнят участники взрослого песенного конкурса.
Об этом и многом другом из фестивального Витебска корреспондент Анастасия Аласания.
«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»
А если уж не замуж, то хотя бы фото на память. Мама с дочкой, Татьяна и Наталья, едва ли не круглосуточно дежурят возле Летнего амфитеатра. Все 28 лет подряд в любую погоду.
Татьяна Норок:
С самых первых дней «Славянского базара». Еще не было телефонов, мы автографы брали. А теперь фотографируемся. У нас столько! Мы стоим тут пожизненно.
Не остаются без подарков и витебчане. Впервые в истории фестиваля – китайский цирк и балет на льду. Программу на коньках открыли артисты Санкт-Петербурга знаменитым «Лебединым озером».
Классика для души, а для драйва – чемпионат по автозвуку. Владельцы самых громких автомобилей из Беларуси, России, Латвии предлагали в прямом смысле не только послушать, но и почувствовать музыку.
«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку
Как продолжение праздника – искрометный юмор от КВНщиков Высшей лиги – тот самый неформат в программе концертов Летнего амфитеатра, долгожданный и не менее востребованный.
Анастасия Аласания, СТВ:
Совсем скоро на сцену Летнего амфитеатра выйдут участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». «Славянский хит» они исполнят в сопровождении оркестра под управлением Михаила Финберга. 14 июля, уже под мировые хиты, вместе с артистами выступит шоу-балет Todes. Наш белорус Иван Здонюк будет первым оба дня – надеемся, не только по номеру выступления.