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Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»

13 июля 2019 18:18
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Новости Беларуси. Рекорд по поцелуям планируют побить в Витебске за время проведения «Славянского базара». Влюбленных приглашают на Пушкинский мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество поцелуев подсчитают по специальному хештегу в социальных сетях.

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-1

Как раз 13 июля в фестивальной столице День молодежи. Здесь прошел чемпионат по автозвуку и поиск белорусской жены. Накануне в амфитеатре до самого утра звучали золотые хиты и город не спал. Тем не менее, сил и азарта новому поколению хватило, чтобы и сегодня заряжать город энергией. На одной из самых больших площадей Европы выступят кавер-бэнды, а в Летнем амфитеатре славянские хиты исполнят участники взрослого песенного конкурса.

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-4

Об этом и многом другом из фестивального Витебска корреспондент Анастасия Аласания.

«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-7

А если уж не замуж, то хотя бы фото на память. Мама с дочкой, Татьяна и Наталья, едва ли не круглосуточно дежурят возле Летнего амфитеатра. Все 28 лет подряд в любую погоду. 

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-10

Татьяна Норок:
С самых первых дней «Славянского базара». Еще не было телефонов, мы автографы брали. А теперь фотографируемся. У нас столько! Мы стоим тут пожизненно.

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-13

Наталья Терешеватая:
Выходные берем на работе. Все знают, отпрашивают меня. И ждут фотосессию мою.

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Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-16

Не остаются без подарков и витебчане. Впервые в истории фестиваля – китайский цирк и балет на льду. Программу на коньках открыли артисты Санкт-Петербурга знаменитым «Лебединым озером».

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-19

Классика для души, а для драйва – чемпионат по автозвуку. Владельцы самых громких автомобилей из Беларуси, России, Латвии предлагали в прямом смысле не только послушать, но и почувствовать музыку. 

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-22

Как продолжение праздника – искрометный юмор от КВНщиков Высшей лиги – тот самый неформат в программе концертов Летнего амфитеатра, долгожданный и не менее востребованный.

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»-25

Анастасия Аласания, СТВ:
Совсем скоро на сцену Летнего амфитеатра выйдут участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». «Славянский хит» они исполнят в сопровождении оркестра под управлением Михаила Финберга. 14 июля, уже под мировые хиты, вместе с артистами выступит шоу-балет Todes. Наш белорус Иван Здонюк будет первым оба дня – надеемся, не только по номеру выступления.

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Татьяна Норок # Наталья Терешеватая # Анастасия Аласания # Фотофакт

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