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Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале

13 июля 2019 19:01
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Новости Беларуси. 13 июля «Битва у Мира» 1812 года прошла на международном военно-историческом фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале-1

За Мирский замок снова пришлось повоевать, правда, уже с благой целью – познакомить многочисленных гостей праздника со значимым историческим событием. Кроме того, работали многочисленные тематические площадки.

На поле боя побывала наш корреспондент Алена Сырова.

Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале-4

Алена Сырова, СТВ:
Шашками в замке уже отмахали. Вернее, фланкировали – именно так называется искусство владения этим холодным оружием. Произошло это в летнем саду, у стен древнего форта.

Сегодня в третий раз реконструкторы-энтузиасты из 25 клубов из России и Беларуси воспроизвели фрагменты битвы 1812 года между польской кавалерией и русской армией.

Подробности в видеоматериале.

Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале-7

Болеем за наших мужчин. Мы всегда готовы их поддержать в тылу, а сегодня смотрим, как они сражаются.

Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале-10

Повторить исторические события, показать детям, как все это было. Зачем сидеть дома? Хорошая погода.

Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале-13

Очень интересно. Живо понимаешь историю, можно даже сказать, понимаешь, что происходит, почему.

# История # Культура # Алена Сырова # Фотофакт

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