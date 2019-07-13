Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале

Новости Беларуси. 13 июля «Битва у Мира» 1812 года прошла на международном военно-историческом фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 июля «Битва у Мира» 1812 года прошла на международном военно-историческом фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За Мирский замок снова пришлось повоевать, правда, уже с благой целью – познакомить многочисленных гостей праздника со значимым историческим событием. Кроме того, работали многочисленные тематические площадки.
На поле боя побывала наш корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
Шашками в замке уже отмахали. Вернее, фланкировали – именно так называется искусство владения этим холодным оружием. Произошло это в летнем саду, у стен древнего форта.
Сегодня в третий раз реконструкторы-энтузиасты из 25 клубов из России и Беларуси воспроизвели фрагменты битвы 1812 года между польской кавалерией и русской армией.
Подробности в видеоматериале.
Болеем за наших мужчин. Мы всегда готовы их поддержать в тылу, а сегодня смотрим, как они сражаются.
Повторить исторические события, показать детям, как все это было. Зачем сидеть дома? Хорошая погода.
Очень интересно. Живо понимаешь историю, можно даже сказать, понимаешь, что происходит, почему.