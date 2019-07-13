Битву под Миром реконструировали на международном военно-историческом фестивале

Новости Беларуси. 13 июля «Битва у Мира» 1812 года прошла на международном военно-историческом фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За Мирский замок снова пришлось повоевать, правда, уже с благой целью – познакомить многочисленных гостей праздника со значимым историческим событием. Кроме того, работали многочисленные тематические площадки.

Алена Сырова, СТВ:

Шашками в замке уже отмахали. Вернее, фланкировали – именно так называется искусство владения этим холодным оружием. Произошло это в летнем саду, у стен древнего форта.

Сегодня в третий раз реконструкторы-энтузиасты из 25 клубов из России и Беларуси воспроизвели фрагменты битвы 1812 года между польской кавалерией и русской армией.