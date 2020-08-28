Владимир Прокопцов о Елене Аладовой: «Я беру с неё пример и хочу, чтобы я оправдал доверие»

Какие были последние годы жизни Елены Аладовой, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». К ее слову прислушивались, а искусствоведческое чутье ни разу не подводило. Не имея специального образования, она стала в один ряд с именитыми искусствоведами Союза. Борис Крепак, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Она была искусствовед-практик. Она сделала для искусства, для нашей национальной культуры, изобразительной культуры в том числе, больше, чем мы все искусствоведы-теоретики вместе взятые.

Радослава Аладова, дочь Елены Аладовой:

Она была человеком преданным делу, ведь отчего она так тяжело и страшно болела? Она поехала в Москву, правительство выделило деньги и разрешило сделать закупки. В дороге случился жуткий грипп. Она приехала сюда, и у нее уже был полиартрит – еле-еле отходили. С тех пор она стала прибаливать, ей стало уже трудно. В 72-ом уходит из жизни любимый муж, то и дело напоминают о себе старые болячки – все это подкосит Аладову. Мысли о пенсии все чаще посещают директора. Встал вопрос преемника. Константин Федоришкин, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1970-1990 г.):

Дом без фундамента – не дом. Вот фундамент заложила и музею, и коллективу. Продолжил его Юрий Александрович.

Елена Шапошникова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Бразды правления передала Юрию Александровичу Карачуну. Она видела, что это тот человек, который достоин. Музей для Аладовой – родной дом. В 77-ом, после выхода на пенсию, она не распрощалась с ним, а продолжала работать в качестве консультанта. Каждое утро заходила в кабинет к новому директору, слушала последние новости, устраивалась с чашкой кофе на диване и наблюдала, как бегает молодежь, которая ее не узнает.

Алиса Наркевич, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1960-1985 г.):

Когда Елена Васильевна заболела, когда ей трудно было ходить, она из последних сил приходила в музей и консультировала. Просто садилась в центре зала и, мне кажется, вдохновлялась.

Вальмен Аладов, сын Елены Аладовой:

Она не могла без этого. Это был ее дом родной. Мы искали квартиру для мамы, которая была бы поближе к музею. Она дышала этим воздухом. Надежда Высоцкая, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1964-2006 г.):

Традиции Аладовой уходят, музей должен носить ее имя, она этого заслуживает.

Своему времени – свои герои. Владимир Прокопцов – новое дыхание в Национальном художественном. День директора расписан по минутам. Стройка, ремонт, организация выставок. Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Елена Аладова с небес смотрит на меня, пальчиком показывает, кивает. Другой раз слышу: «Володя, ты смотри там, управляй-управляй, но не слишком дёргай». Признаюсь, я беру с нее пример и хочу оправдать доверие.

2019-й – юбилейный для музея. За эти восемь десятков лет коллекция пополнилась тысячами картин. Сегодня это порядка 30 тысяч произведений искусства. Как и десятки лет назад, вновь встал вопрос – музею нужны новые залы. Владимир Прокопцов:

Наш музей сейчас очень активно переживает свое второе рождение. Строится музейный квартал с новыми музейными технологиями, будет у нас и арт-кафе, и музейный киоск, и будет возможность развития инфраструктуры, которой сейчас нет. Одним словом, это будет современный на европейском уровне музей.

Аладова – герой своего времени. В разрушенном послевоенном Минске, среди пепла и людского горя, она ценой титанических усилий воздвигла уникальный музей. Всеми правдами и неправдами собрала под одной крышей мировые шедевры искусства. Ее фамилия наводила страх на музейщиков Москвы и Питера, а имя открывало любые двери. Ее любили и ненавидели, а она несгибаемо шла к своей мечте, положив на плаху искусства личную жизнь. Алиса Наркевич:

Она просто женщина-легенда. И так хочется, чтобы ее помнили, все помнили, потому что то, что она создала, это что-то необыкновенное для нашей республики.

Ирина Назимова, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1957-1990 г.):

Чистейший человек, очень устремленный, очень деятельный, который всю свою жизнь посвятил искусству. Ежедневно музей посещают тысячи человек, а в книге почетных гостей – сотни хвалебных отзывов. Но никто даже не задумывается, каким был бы этот храм искусства, если бы не Елена Аладова. Ее безудержная страсть и жертва ценою в жизнь.

Радослава Аладова:

Когда мама умирала, я там сидела. Я ей говорю: «Мама, не расстраивайся, потом твоим именем музей назовут». «Ничего из этого не будет», – она мне сказала. И я теперь всегда думаю: «До чего же она была всегда мудрая».

Сегодня имя Аладовой больше не гремит на всю страну. О ней не пишут книги и не снимают фильмов. Единственное, что напоминает о великом директоре – шильда перед входом.