В Бресте театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа»

Новости Беларуси. Заключительный аккорд торжеств в честь 1000-летнего юбилея Бреста. Театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум проводится уже в 24-ый раз и это уникальная возможность для публики познакомиться с классическими и новаторскими постановками из разных стран.

До конца нынешней недели на сцене Брестского академического театра драмы будут представлены спектакли как для взрослого, так и юного зрителя.