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В Бресте театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа»

09 сентября 2019 08:02
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Новости Беларуси. Заключительный аккорд торжеств в честь 1000-летнего юбилея Бреста. Театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа»-1

Международный форум проводится уже в 24-ый раз и это уникальная возможность для публики познакомиться с классическими и новаторскими постановками из разных стран.

В Бресте театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа»-4

До конца нынешней недели на сцене Брестского академического театра драмы будут представлены спектакли как для взрослого, так и юного зрителя.

В Бресте театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа»-7

Оценивать постановки будет интернациональная команда профессиональных критиков из Беларуси, Германии, Литвы, России и Эстонии.

В Бресте театральные коллективы из 13 стран собрал фестиваль «Белая вежа»-10

# Театральный фестиваль «Белая Вежа» # Культура # Фотофакт

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