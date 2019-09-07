Колыбель города, карнавал и ретро-авто. Показываем, как Брест отмечает свое тысячелетие

Новости Беларуси. Легендарный Брест начал отсчет нового тысячелетия своей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день город празднует и наслаждается статусом юбиляра. 7 сентября с самого утра улицы заняли ремесленники и народные мастера. Не упускают возможность показать свои таланты музыканты, художники и спортсмены. Импровизированной сценой стал едва ли не каждый сквер и площадь в центре города. По центру Бреста прошла колонна в тысячу человек, длиной в несколько километров. Корреспондент Петр Бутрим отмечает миллениум родного города с микрофоном в руках.

Петр Бутрим, корреспондент:

Говорят, в эти выходные население Бреста увеличилось чуть ли не на четверть. И, знаете, это очень похоже на правду. Уж очень много тех, кто приехал поздравить. Соседи и друзья издалека – тысячи гостей из разных городов и стран. Такое внимание, пожалуй, лучшее свидетельство любви к городу с 1000-летней историей. А юбилей – чем не повод, чтобы в своих чувствах признаться?

Город талантов, вернисажей, спорта, ремесел, музыки, детства – всего полтора десятка ярких тематических площадок, на каждой особая атмосфера. Брестчане в такой важный день своим запалом и настроением щедро делятся с другими.

Александр Ковалевич, житель Бреста:

30 лет живу в Бресте – всю сознательную жизнь, можно сказать. Тысячелетие хочется, чтобы проходило, ну, минимум раз в 10 лет. Город обновился, город расцвел.

Татьяна Деглау, жительница Бреста:

Это важное событие в жизни города и для нас как для его жителей. И, как мы уже обсуждали с родными, до второго тысячелетия мы не доживем. Другой такой возможности не будет.

Одно из самых популярных мест сегодня – колыбель юбиляра, музей «Берестье». Здесь не только вспомнили, но и показали самые знаковые этапы в истории одного из древнейших городов Беларуси. Ведь за тысячу лет он повидал немало и хорошего, и трагического.

Алексей Друпов, участник реконструкции:

Тры такіх рэперных кропкі ў развіцці Берасця: Берасце толькі з’яўляецца, самы росквіт – XVI-XVII стагоддзе, XIX – горад цалкам знішчаецца, на яго месцы будуецца крэпасць, горад адыходзіць на фарштаты, і Першая сусветная вайна прыходзіць, пачатак XX стагоддзя. Гэтыя тры кропкі паўплывалі на развіццё гэтага горада, хай ён і мае 1000-гадовую гісторыю.

Эти ретро-автомобили с производства сняты давно, некоторым далеко за 50. Но иногда ни техника, ни целые города времени не подвластны.

Владимир Свобода, житель Бреста:

Нам повезло, что мы – 1000-летие Бреста, не всем поколениям удается вот так, в это время, и еще даже продемонстрировать свое хобби. Это очень хорошо, это удача.

А вот у молодоженов Марины и Дмитрия Олейник сегодня двойной праздник. Вместе с отсчетом нового тысячелетия Бреста началась и история их семьи. В дни миллениума в Бресте стало на 64 семьи больше.

Марина Олейник, жительница Бреста:

Очень приятно в такой большой для города праздник заключить свой союз. Надеюсь, нас ждет столько же счастливых лет, дней и часов вместе.

Самым зажигательным действом выходных стал красочный карнавал. Такого размаха в Беларуси еще не было: центральные улицы несколько часов напоминали знаменитый Рио-де-Жанейро в дни легендарного бразильского карнавала. Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото Пестрый караван из костюмированных и танцевальных мини-шоу растянулся на несколько километров и не оставил равнодушным ни одного зрителя.

Валентина Омельчук, туристка (Россия):

Все организованно, очень много проведено работы. Очень хорошо. Позитивно, шикарно. Все такие коммуникабельные, все поздравляют друг друга , раскрепощенные. Очень все понравилось.