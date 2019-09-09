«Это серьёзный и интересный подарок жителям Бреста». На фестивале «Белая вежа» с моноспектаклем выступит Константин Райкин

Новости Беларуси. Почти три десятка спектаклей в честь тысячелетия Бреста. В городе-юбиляре открылся знаменитый театральный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти три десятка спектаклей в честь тысячелетия Бреста. В городе-юбиляре открылся знаменитый театральный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Афиша 24-го по счету форума интригует и радует громкими именами. Так, с моноспектаклем на сцене выступит народный артист России Константин Райкин.
Фестиваль среди других выделяет и широкая география – в этот раз в конкурсной программе коллективы из 13 стран. Особенно много среди участников театров из городов-побратимов Бреста.
Александр Козак, директор Международного театрального фестиваля «Белая Вежа»:
У нас, к сожалению, в городе нет больших площадок для оперных театров, театров балета, но в этом году мы привезли классический балет из Москвы. Я думаю, это будет серьезный и интересный подарок жителям Бреста.
Анна Дуда, драматург (Польша):
Этот фестиваль в Польше считается очень престижным. Пользуется большим авторитетом и всегда на слуху в среде театралов. Многие уверены, что это самый важный театральный фестиваль к востоку от нашей странны.
После небольшой паузы в программу «Белой Вежи» вернулись уличные спектакли. Они всегда собирают большую публику. На остальные постановки почти все билеты раскуплены. Фестиваль продлится до 15 сентября.