«Это серьёзный и интересный подарок жителям Бреста». На фестивале «Белая вежа» с моноспектаклем выступит Константин Райкин

Новости Беларуси. Почти три десятка спектаклей в честь тысячелетия Бреста. В городе-юбиляре открылся знаменитый театральный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афиша 24-го по счету форума интригует и радует громкими именами. Так, с моноспектаклем на сцене выступит народный артист России Константин Райкин.

Фестиваль среди других выделяет и широкая география – в этот раз в конкурсной программе коллективы из 13 стран. Особенно много среди участников театров из городов-побратимов Бреста.

Александр Козак, директор Международного театрального фестиваля «Белая Вежа»:

У нас, к сожалению, в городе нет больших площадок для оперных театров, театров балета, но в этом году мы привезли классический балет из Москвы. Я думаю, это будет серьезный и интересный подарок жителям Бреста.

Анна Дуда, драматург (Польша):

Этот фестиваль в Польше считается очень престижным. Пользуется большим авторитетом и всегда на слуху в среде театралов. Многие уверены, что это самый важный театральный фестиваль к востоку от нашей странны.