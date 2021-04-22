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«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия

22 апреля 2021 18:53
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Новости Беларуси. В Городокском районе Витебской области возродили технику ажурного ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия-1

Такой способ вышивания был популярен более ста лет назад на севере Беларуси. А вот в настоящее время мог бы исчезнуть, если бы не народные умельцы, которые проделали немало работы, чтобы дать уникальной технологии вторую жизнь.

О ренессансе необычного ремесла – Виктор Пралич.

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия-4

Татьяна Богданова, мастерица Дома ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:
Вышивка сначала идет продольная, потом поперечная, опять продольная, опять поперечная. А соткать для вышивки кусочек вот такусенький можно только. И тогда его обработаешь, вышьешь полностью. Потом только перетягиваешь на следующий такой же кусочек. Это на любителя. Это вот как люди: бывают мужчины, из-под машины не вылезают, будут копаться сутками, из гаража не вылезают – так вот мы со своим рукоделием.

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия-7

Кстати, еще пару десятков лет назад такой вид тонкого искусства мог исчезнуть из истории. Но благодаря этнографическим экспедициям и изученным материалам в книгах уникальную технологию удалось возобновить Марине Гущо. Хорошим подспорьем стала денежная помощь государства – проект Марии получил один из 25 грантов Президента Беларуси, которые предназначены для развития культуры в нашей стране. О старинной местной традиции рукоделия сейчас известно далеко за пределами Городокского района.

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия-10

Марина Гущо, директор Дома ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:
Люди заинтересовались, много людей узнали об этом и мне звонят, спрашивают, можно ли научиться.

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия-13

В 2013 году ажурное ткачество стало достоянием всей страны. Рукоделие признали историко-культурным наследием Беларуси. И если раньше у него не было настоящего, то теперь есть будущее.

# Народные промыслы # Культура # Александр Лукашенко # Виктор Пралич # Марина Гущо # Татьяна Богданова # Фотофакт

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