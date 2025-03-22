Новости по тегу #Народные промыслы

Если вы оказались на Дятловщине и любите этнографию, вам просто необходимо побывать в Дворецком доме культуры. Здесь проведут познавательную экскурсию.
В чем же уникальность белорусской соломки и как она помогает тем, кто в неё влюблён?
Традиции сохраняют и приумножают, радужное вязание, ажурная вышивка, резьба по дереву – практически по всем ремеслам здесь есть специалисты.
11 октября 2026 19:35
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