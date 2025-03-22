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Новости по тегу #Народные промыслы

Здесь вам расскажут про будни наших предков. Куда сходить любителям этнографии?
22 марта 2025 12:18

Здесь вам расскажут про будни наших предков. Куда сходить любителям этнографии?

Соломоплетение входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО – узнали тонкости ремесла
31 августа 2024 14:22

Соломоплетение входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО – узнали тонкости ремесла

Дисна всегда славилась мастерами – какие изделия можно увидеть в городском доме ремёсел
27 августа 2024 15:45

Дисна всегда славилась мастерами – какие изделия можно увидеть в городском доме ремёсел

Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли
09 января 2023 14:28

Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли

«На счастье, на долю». Побывали в Старых Дорогах и посмотрели на свадебную моду наших бабушек
20 мая 2021 15:12

«На счастье, на долю». Побывали в Старых Дорогах и посмотрели на свадебную моду наших бабушек

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском
22 апреля 2021 19:06

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия
22 апреля 2021 18:53

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия

«Чтобы сохранить то, что делали наши деды». Как в вилейском Доме ремёсел возрождают ручное ткачество
21 апреля 2021 19:58

«Чтобы сохранить то, что делали наши деды». Как в вилейском Доме ремёсел возрождают ручное ткачество

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы
14 октября 2017 18:15

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы

«Она должна ожить»: как ремесленник-самоучка из-под Витебска вырезает пилой скульптуры из дерева
01 мая 2017 17:01

«Она должна ожить»: как ремесленник-самоучка из-под Витебска вырезает пилой скульптуры из дерева

Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси
10 февраля 2017 14:30

Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси

На конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров
04 января 2017 13:28

На конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров