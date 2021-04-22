Центр ремёсел «Наследие» в Гродно. Как здесь сохраняют белорусские традиции

Тереза Жуковская, администратор Центра ремесел «Наследие»:

Добрый день, дорогие гости, милости просим! Приглашаем вас в гости. Существует такое древнее поверье, что подкова всегда приносит счастье. Чтобы через подкову пройти, желание нужно загадать, и тогда все исполнится.

Белорусские мифы замерли в дереве. Стучат кросны, звенит керамика и разливается белорусское золото. Добро пожаловать в Центр ремесел «Наследие» в Гродно.

Тереза Жуковская:

Чтобы почувствовать себя белорусочкой, которая была раньше, я примерю вам этот замечательный венок.

Город мастеров расположился в удивительном районе Новый Свет. В конце XIX – начале XX века здесь селилась гродненская интеллигенция. Колоритная застройка впечатляет. Неспроста здесь засияло созвездие традиций.

Марина Чикун, заведующая Центром ремесел «Наследие»:

В рамках трансграничного проекта «Литва-Латвия-Беларусь» построили мастерские ремесленников. У нас работают студии, где на бесплатной основе каждый желающий может получить знания, обучиться тому или иному ремеслу.

Основное направление – это приобщение к праздникам нашего белорусского народа, доносить нашему населению, чем жили наши предки, какие у них были традиции.

Календарь насыщенный: помимо народных Масленицы и Колядок много брендовых мероприятий. Например, «Шерстиваль» и праздник джаза. Обряды здесь «облачили» в квесты и викторины. А на ярмарках угощают душистым чаем. Сюда приезжает немало туристов.

Экскурсию начинает батлейка. В основе спектакля сказка «Иван Иванович – Царевич», которую рассказывала маленькому Пушкину няня Арина Родионовна. Ну а гостям транслирует мудрая ворона.

В зале Средневековья открытия на каждом шагу. Среди них «гроза» XVII века – Крылатые гусары Речи Посполитой. Тереза Жуковская:

К каркасу спины или к седлу крепился остов с перьями (и на спину). Крылатые гусары надевали шкуры животных. Именно этот эффект, свист крыльев и вот эта шкура создавали такое ощущение страха. Крылатые гусары были длительное время непобедимы.

Городом королей и ремесленников Гродно называли еще с XVIII века. При Стефане Батории были организованы цеха, а при Антонии Тизенгаузе – мануфактуры. Уже тогда создавали гобелены в 7 метров и делали роскошные пояса.

Мы заглянули в лабораторию ткачества. Мастерство, вкус и символика наших предков поражают. Например, статус девушки выдавал костюм. Туристам же предлагают посидеть за кроснами и проложить строчку в общую дорожку дружбы.

Елена Кондратова, руководитель студии ткачества «Вышень»:

Одним из самых традиционных народных оберегов является око Бога. Каждая ниточка считалась на вес золота, красилась в травах, и потом ее наматывали по часовой стрелке, чередуя цвета. Обычно оберег делался на коленках, чтобы вся энергетика, которая была заложена в этот оберег, перешла к тому человеку, которому он был предназначен. Он служил для защиты от нечестивых мыслей, от нечестивых людей, от сглаза и вешался на пороге дома.

Путешествие в мир этно немыслимо без пасхальных вербочек. Это святыня Гродненщины в корзине нематериального наследия. И обязана она сестрам Доминиковнам, которые возродили традицию по маминым следам. Красивые пальмочки делали на вербное воскресенье, хранили у иконы целый год как оберег, а затем сжигали перед началом поста и делали новые.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это, наверное, самая ароматная комната, тут просто запах детства стоит. Елена Шидловская, научный сотрудник Центра ремесел «Наследие»:

Самая ароматная, потому что здесь много природных трав, злаков. Они высушиваются, поэтому аромат здесь всегда стоит, особенно когда начинаешь работать. Прежде нужно замочить, чтобы колоски были эластичными и не ломались. Некоторые окрашиваются для яркости, пышности и торжественности.

Анастасия Макеева:

С малых лет девушки не только готовили приданое себе на свадьбу, но и делали вот такие замечательные куколки, в сундуке их количество могло доходить до 100.

Вот, например, в моих руках кукла Желанница. К ней пришивали ленточку или бусину и говорили: «Смотри, какая ты красавица! А за подарочек исполни мое желание».

Работы ремесленников представлен в галерее: от вязаных шалей до ангелочков в дереве. Здесь каждый может вдохновиться и при желании вступить в ряды умельцев. Татьяна Владыкина:

Это подсвечник для толстых свечей. Сейчас я делаю аналогичные кружечки. Это такое колоссальное чувство радости. И, конечно, большое спасибо преподавателю, который создал здесь такую атмосферу.

И, конечно, не забыть про сувениры и фото на память из гродненского ковчега.

Елена Малиновская, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Мастерица»:

Изделия из соломки, текстильные куколки, вязаные какие-то вещи, работы из кожи и сухоцветов. Покупают в зависимости от сезона. Если у нас сейчас пасхальная тема, то приобретают пасхальные зайчики, к которым можно положить яичко и подарить своим крестницам или близким.

Здесь пройдет праздник вербы и вытинанки, развернется пасхальный кирмаш с мастер-классами по писанке.