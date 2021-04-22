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Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера

22 апреля 2021 13:26
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Новости Беларуси. Наслаждаться произведениями искусства теперь можно дольше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Меняется график работы Национального художественного музея.

Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера-1

Теперь по четвергам он работает до позднего вечера. Руководство хранилища прислушалось к просьбам посетителей. Полюбоваться шедеврами можно до 21:00.

Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера-4

В музее отметили, что люди, работающие до 18:00, не успевали посещать выставки. Поэтому один день в неделю художественный музей будет работать дольше.

Такой график сохранится до 1 июня.

# Музеи Минска # Культура # Фотофакт

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