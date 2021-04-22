Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера

Новости Беларуси. Наслаждаться произведениями искусства теперь можно дольше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Меняется график работы Национального художественного музея.

Теперь по четвергам он работает до позднего вечера. Руководство хранилища прислушалось к просьбам посетителей. Полюбоваться шедеврами можно до 21:00.