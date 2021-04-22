Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера

Новости Беларуси. Наслаждаться произведениями искусства теперь можно дольше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Меняется график работы Национального художественного музея.
Новости Беларуси. Наслаждаться произведениями искусства теперь можно дольше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Меняется график работы Национального художественного музея.
Теперь по четвергам он работает до позднего вечера. Руководство хранилища прислушалось к просьбам посетителей. Полюбоваться шедеврами можно до 21:00.
В музее отметили, что люди, работающие до 18:00, не успевали посещать выставки. Поэтому один день в неделю художественный музей будет работать дольше.
Такой график сохранится до 1 июня.