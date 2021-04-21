«Мы займаемся душамі гледачоў». Витебскому театру «Лялька» исполнилось 35 лет

Новости Беларуси. Белорусский театр «Лялька» отмечает 35-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые витебский маленький зритель познакомился с творчеством труппы 20 апреля 1986 года. Тогда показали спектакль «Дед и журавль» по пьесе Вольского. Сегодня в репертуаре театра почти полсотни постановок для детей и более десяти для взрослых.

Белорусский театр «Лялька» в Витебске – самый молодой из кукольных театров страны и единственный, чьи герои разговаривают на белорусском языке.

Виктор Климчук, художественный руководитель белорусского театра «Лялька»:

Гэта просто місія нейкая – несці добрае людзям, вучыць людзей. Асабліва дзіцячыя спектаклі – яны выхоўваюць гледача, закранаюць яго душу. Ён павінен думаць! Мы застаўляем гледача думаць, каб у яго ўзнікалі нейкія праблемы ў жыцці і мы іх вырашалі на сцэне, і яны гэта бачылі. Вось гэта галоўнае – мы займаемся душамі гледачоў.