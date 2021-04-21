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«Мы займаемся душамі гледачоў». Витебскому театру «Лялька» исполнилось 35 лет

21 апреля 2021 07:42
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Новости Беларуси. Белорусский театр «Лялька» отмечает 35-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы займаемся душамі гледачоў». Витебскому театру «Лялька» исполнилось 35 лет-1

Впервые витебский маленький зритель познакомился с творчеством труппы 20 апреля 1986 года. Тогда показали спектакль «Дед и журавль» по пьесе Вольского. Сегодня в репертуаре театра почти полсотни постановок для детей и более десяти для взрослых.

«Мы займаемся душамі гледачоў». Витебскому театру «Лялька» исполнилось 35 лет-4

Белорусский театр «Лялька» в Витебске – самый молодой из кукольных театров страны и единственный, чьи герои разговаривают на белорусском языке.

«Мы займаемся душамі гледачоў». Витебскому театру «Лялька» исполнилось 35 лет-7

Виктор Климчук, художественный руководитель белорусского театра «Лялька»:
Гэта просто місія нейкая – несці добрае людзям, вучыць людзей. Асабліва дзіцячыя спектаклі – яны выхоўваюць гледача, закранаюць яго душу. Ён павінен думаць! Мы застаўляем гледача думаць, каб у яго ўзнікалі нейкія праблемы ў жыцці і мы іх вырашалі на сцэне, і яны гэта бачылі. Вось гэта галоўнае – мы займаемся душамі гледачоў.

«Мы займаемся душамі гледачоў». Витебскому театру «Лялька» исполнилось 35 лет-10

В юбилейный сезон кукольный театр подготовил для своих зрителей много сюрпризов. Это и лучшие спектакли минувших лет, и не менее достойные премьеры.

# Театр # Культура # Виктор Климчук # Фотофакт

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