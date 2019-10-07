«Многим не нравится, но это наша жизнь. Так и есть». Показываем фотографии женщин из белорусских деревень

В столице открылась выставка с национальным колоритом «Белорусские красавицы». Автор искренних и душевных фотографий запечатлел портреты женщин из глубинки абсолютно разных возрастов и типажей.

Юлия Самусенко, корреспондент:

На выставке представлены 50 работ фотохудожника и фотожурналиста Альфреда Микуса. Экспозиция посвящена роли женщины в традиционной белорусской культуре.

Чтобы поймать эти счастливые улыбки людей, далеких от городской суеты, фотограф исколесил немало деревень, проехал не одну сотню километров. И все не напрасно! За каждым снимком стоит своя история.

Альфред Микус, фотограф, фотожурналист:

Я ей просто говорю: «Посидите, отдохните и не обращайте на меня внимания». Вот и получился такой душевный кадр с такими валенками. Многим не нравится, но это наша жизнь. Так и есть.

Его работы поражают своей непосредственностью и душевностью. Снимки практически без ретуши, признается мужчина. Естественность – вот залог успешных кадров. Соприкосновение женщины с древними белорусскими традициями и обрядами, то, что пленяет Альфреда Микуса. Именно эти ритуалы в исполнении разных представительниц прекрасного пола автор запечатлел на фото и показал на выставке.

Лариса Раковская, шеф-редактор женского журнала:

В каждом периоде смены поры года есть свои обряды. Например, осень – это урожай и участники этих обрядов, как правило, – это женщины. Это связь женщины, природы и истории древности, какой-то мистики и красоты. Это все в себе воплощает женщина.

Екатерина Сабадаш, младший научный сотрудник экспозиционного отдела Национального исторического музея Республики Беларусь:

Для того, чтобы разбавить экспозицию, чтобы представить более натуралистический вид, мы решили добавить в экспозицию традиционную белорусскую одежду, которую мы можем видеть на фотографиях из фондов Национального исторического музея. Эта одежда воплощает не только материально-традиционную культуру белорусов, но и обладает определенной символикой.

На протяжении нескольких лет Альфред Микус усердно исследовал неизведанные деревушки Беларуси и непременно находил своих героев. За это время в багаже фотографа накопилось изрядное количество уникальных снимков.

Альфред Микус:

Снимали, в основном, народные обряды, которые не постановочные и не театральные. Здесь изображены реальные люди, которые живут в этих деревнях и реально проводят данные обряды.

Я нахожу красоту в женщинах любого возраста. У них есть внутренняя красота, есть душа, доброта и открытость.