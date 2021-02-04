Из семейных коллекций местных жителей. В Воложинском районе открылась выставка гончарного дела

Здесь собрали керамические изделия из семейных коллекций жителей Воложинского района. В зале разнообразная столовая посуда, винные сервизы, скульптуры. Самые древние экспонаты датируются концом XVIII – началом XIX века. Изюминка коллекции – знаменитые изделия в виде зубра. Их можно было встретить в сервантах многих советских семей. Основную часть экспозиции занимает ивенецкая керамика с отличительной фландровкой – это особый способ росписи. Но есть и изделия из других регионов СССР. Всего около полусотни экспонатов.