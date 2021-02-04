Из семейных коллекций местных жителей. В Воложинском районе открылась выставка гончарного дела

Новости Беларуси. В помещении народных мастеров «Скарбница» открылась выставка «Дзівосы ганчарнага круга», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В помещении народных мастеров «Скарбница» открылась выставка «Дзівосы ганчарнага круга», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь собрали керамические изделия из семейных коллекций жителей Воложинского района. В зале разнообразная столовая посуда, винные сервизы, скульптуры. Самые древние экспонаты датируются концом XVIII – началом XIX века. Изюминка коллекции – знаменитые изделия в виде зубра. Их можно было встретить в сервантах многих советских семей. Основную часть экспозиции занимает ивенецкая керамика с отличительной фландровкой – это особый способ росписи. Но есть и изделия из других регионов СССР. Всего около полусотни экспонатов.
Татьяна Ланько, культорганизатор Воложинского районного центра культуры:
Майстэрства работы з глінай можна назваць майстэрствам вады, гліны і агню. Таму што гліна абавязкова размакалася вадой, каб з яе можна было штосьці тварыць, і апальвалася ў печы, каб яе можна было потым іспользаваць пры любым нагрэве. Напрыклад, такая міска, якой карысталіся напрыканцы 19-га, у 20-м стагоддзі. У вялікіх сем’ях патрэбны быў вялікі аб’ём місак, і такія міскі былі ў кожнай сям’і. Зараз, вядома, такіх няма.
Выставку керамических изделий можно посетить до 20 февраля 2021 года. После планируют организовать экспозицию, посвященную старинным часам.