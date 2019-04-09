Мисевич выпустил мемуары о «Песнярах»: «Много давали интервью впопыхах, со злостью. Сейчас перечитываю – я бы запретил себе это делать»

Владислав Мисевич, заслуженный артист РБ: Четыре года. Но я не один, естественно, был. Четыре человека, потому что я не литератор. Это моя первая книга в жизни. Прежде всего, мне помогал Сергей Трефилов – это то, что касается творческой части. И два человека, которые меня просто уговаривали. Они указаны как авторы идеи. Так оно, собственно, и было. Это Юрий Кунец, а второй – Алик – наш басист, Александр Катиков.

«Песняры. Я роман с продолженьем пишу…» Изданы мемуары об ансамбле. Скоро издание появится на книжных полках. Мы первыми листаем эту книгу и узнаём новые факты из жизни «Песняров». Столько трудов, столько души вложено в эту книгу!

Владислав Мисевич: Мне трудно сейчас выделить из обилия фактов. Потому что фактов много, на удивление. Тем более, я уже вспомнил, для меня это, как будто я это всегда знал. Хотя, иногда приходилось потрудиться над каким-то фактом и вспомнить, и даже приходилось спрашивать у коллег, кто ещё был свидетелем. А их мало осталось с тех давних лет. Но опыт других меня научил.

Это говорит о том, что книга написала от души и честно, потому что сразу стоит возрастное ограничение 18+. Какие интересные и малоизвестные факты есть в книге?

Владислав Мисевич: Да, уговорили. Но, честно говоря, не буду кокетничать, я тоже этому рад. Результату рад. Были такие моменты, когда хотелось закончить, пожать товарищам руку: извините, не оправдал.

Драматичная тема – раскол коллектива.

Владислав Мисевич:

Да, там есть такие детали, которые мы тогда… Вы же понимаете, когда разваливается коллектив, факты не очень лицеприятные. И много давали интервью тогда впопыхах, со злостью какой-то. Сейчас я перечитываю кое-что – я бы запретил себе это делать. Но когда прошло время, отношение к этим вещам – они чисто любопытны. Они не несут уже того накала, который был. А некоторые мелочи иногда важнее главной линии. И вот здесь это, по-моему, и есть.

В книге людям интересующимся можно будет прочитать, что явилось причиной распада коллектива?

Владислав Мисевич:

Мы долго над этим работаем, над фактами, чтобы они были ближе всего. Мало того, там есть моменты, когда было или так, или, возможно, так, со слов моего товарища. Последняя часть книги – она не очень большая – посвящена «Белорусским Песнярам». Такие существуют, если вы не слышали.