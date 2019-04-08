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«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?

08 апреля 2019 08:40
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При Свято-Елисаветинском монастыре есть школа, где царит особая атмосфера. Когда заходишь в величественное белокаменное здание, сразу чувствуешь особую энергетику. Ученики признаются: здесь уютно, как дома. Небольшие кабинеты рассчитаны буквально на несколько человек. Занятия проходят в тесном семейном кругу, в среднем, в классе занимается по 12-15 человек. Поэтому каждому ученику уделяется максимум внимания.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-1

Анна Бородина, учитель английского языка:
Самое главное, что, наверное, отличает нашу школу, здесь очень много любви. Напротив находится монастырь, поэтому у нас есть дополнительные кружки, их проводят специалисты, которые трудятся в монастыре. Одним из таких кружков является кружок церковного творчества.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-4

Здесь ребята получают знания по всем дисциплинам учебной программы. Но у школы есть свои особенности. Например, на факультативных занятиях по основам православной культуры мальчишки и девчонки ближе знакомятся с такими понятиями, как вера, послушание. На доступном языке проводятся духовно-нравственные беседы.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-7

Максим Михальцов, преподаватель основ православной культуры:
Помимо каких-то православных известных памятников, монастырей, церквей, личностей, мы непосредственно изучаем, можно сказать, Закон Божий, Священное Писание, значение православных праздников.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-10

Особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала детей. После уроков ученики посещают занятия по музыке, хореографии, рисованию.

Мария Иванова, ученица школы при Свято-Елисаветинском монастыре:
Мы изучаем много новых танцев и мне нравится выступать. Однажды я выступала на благотворительном концерте.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-13

Николай Трусевич, ученик школы при Свято-Елисаветинском монастыре:
У меня есть факультативы по гимнастике, шахматам и театру. Я всё время занят чем-то увлекательным и не жалею об этом.

У школы есть святая покровительница – преподобная Евфросиния Полоцкая. А любимые праздники здесь – Рождество и Пасха. К каждому из них ребята готовятся с особым трепетом. Вот и сейчас ученики с усердием репетируют номера для концерта, который пройдёт в честь Светлого Христова Воскресения. Задействованы будут все, даже родители, бабушки и дедушки школьников.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-16

Людмила Литошик, учитель музыки:
На Пасху мы готовим такой духовно-патриотический спектакль-концерт. Идея родилась такая, чтобы через события Великой Отечественной войны мы увидели чудеса Божьи, как Господь явно и незримо помогал. И это победа, которая была выстроена и вымолена миллионами людей, что, как говорили, на войне нет неверующих. Вот эту идею донести не только до детей.

«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?-19

Ребят учат взаимопомощи, милосердию и отзывчивости. Им показывают духовные и нравственные ориентиры, которые направляют на верную дорогу. В особой атмосфере здесь сеют зерно любви, которое в будущем обязательно даст добрые плоды.

# Дети # Культура # Анна Бородина # Максим Михальцов # Мария Иванова # Николай Трусевич # Людмила Литошик # Фотофакт

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