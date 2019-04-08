«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?

При Свято-Елисаветинском монастыре есть школа, где царит особая атмосфера. Когда заходишь в величественное белокаменное здание, сразу чувствуешь особую энергетику. Ученики признаются: здесь уютно, как дома. Небольшие кабинеты рассчитаны буквально на несколько человек. Занятия проходят в тесном семейном кругу, в среднем, в классе занимается по 12-15 человек. Поэтому каждому ученику уделяется максимум внимания.

Анна Бородина, учитель английского языка: Самое главное, что, наверное, отличает нашу школу, здесь очень много любви. Напротив находится монастырь, поэтому у нас есть дополнительные кружки, их проводят специалисты, которые трудятся в монастыре. Одним из таких кружков является кружок церковного творчества.

Здесь ребята получают знания по всем дисциплинам учебной программы. Но у школы есть свои особенности. Например, на факультативных занятиях по основам православной культуры мальчишки и девчонки ближе знакомятся с такими понятиями, как вера, послушание. На доступном языке проводятся духовно-нравственные беседы.

Мария Иванова, ученица школы при Свято-Елисаветинском монастыре: Мы изучаем много новых танцев и мне нравится выступать. Однажды я выступала на благотворительном концерте.

Николай Трусевич, ученик школы при Свято-Елисаветинском монастыре:

У меня есть факультативы по гимнастике, шахматам и театру. Я всё время занят чем-то увлекательным и не жалею об этом.

У школы есть святая покровительница – преподобная Евфросиния Полоцкая. А любимые праздники здесь – Рождество и Пасха. К каждому из них ребята готовятся с особым трепетом. Вот и сейчас ученики с усердием репетируют номера для концерта, который пройдёт в честь Светлого Христова Воскресения. Задействованы будут все, даже родители, бабушки и дедушки школьников.