«Здесь очень много любви». Как проходят занятия в школе при Свято-Елисаветинском монастыре?
При Свято-Елисаветинском монастыре есть школа, где царит особая атмосфера. Когда заходишь в величественное белокаменное здание, сразу чувствуешь особую энергетику. Ученики признаются: здесь уютно, как дома. Небольшие кабинеты рассчитаны буквально на несколько человек. Занятия проходят в тесном семейном кругу, в среднем, в классе занимается по 12-15 человек. Поэтому каждому ученику уделяется максимум внимания.
Анна Бородина, учитель английского языка:
Самое главное, что, наверное, отличает нашу школу, здесь очень много любви. Напротив находится монастырь, поэтому у нас есть дополнительные кружки, их проводят специалисты, которые трудятся в монастыре. Одним из таких кружков является кружок церковного творчества.
Здесь ребята получают знания по всем дисциплинам учебной программы. Но у школы есть свои особенности. Например, на факультативных занятиях по основам православной культуры мальчишки и девчонки ближе знакомятся с такими понятиями, как вера, послушание. На доступном языке проводятся духовно-нравственные беседы.
Максим Михальцов, преподаватель основ православной культуры:
Помимо каких-то православных известных памятников, монастырей, церквей, личностей, мы непосредственно изучаем, можно сказать, Закон Божий, Священное Писание, значение православных праздников.
Особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала детей. После уроков ученики посещают занятия по музыке, хореографии, рисованию.
Мария Иванова, ученица школы при Свято-Елисаветинском монастыре:
Мы изучаем много новых танцев и мне нравится выступать. Однажды я выступала на благотворительном концерте.
Николай Трусевич, ученик школы при Свято-Елисаветинском монастыре:
У меня есть факультативы по гимнастике, шахматам и театру. Я всё время занят чем-то увлекательным и не жалею об этом.
У школы есть святая покровительница – преподобная Евфросиния Полоцкая. А любимые праздники здесь – Рождество и Пасха. К каждому из них ребята готовятся с особым трепетом. Вот и сейчас ученики с усердием репетируют номера для концерта, который пройдёт в честь Светлого Христова Воскресения. Задействованы будут все, даже родители, бабушки и дедушки школьников.
Людмила Литошик, учитель музыки:
На Пасху мы готовим такой духовно-патриотический спектакль-концерт. Идея родилась такая, чтобы через события Великой Отечественной войны мы увидели чудеса Божьи, как Господь явно и незримо помогал. И это победа, которая была выстроена и вымолена миллионами людей, что, как говорили, на войне нет неверующих. Вот эту идею донести не только до детей.
Ребят учат взаимопомощи, милосердию и отзывчивости. Им показывают духовные и нравственные ориентиры, которые направляют на верную дорогу. В особой атмосфере здесь сеют зерно любви, которое в будущем обязательно даст добрые плоды.