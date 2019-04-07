Прямой эфир

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне

07 апреля 2019 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Переоценить значение белорусского партизанского движения в победе в Великой Отечественной войне тяжело – практически невозможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне-1

Первые отряды начали формироваться почти сразу после начала военных действий и работали вплоть до полного освобождения. Не будем перечислять имена и факты – все они известны еще со школьной программы.

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне-4

Единственное, что хочется сказать, а точнее предотвратить – переписывание истории. Когда черное вдруг становится белым и наоборот. Чтобы такого не было, нужно рассказывать. Рассказывать правду.

«Ну всё, пойдём сейчас вас расстреляем». Военные истории

Благо, еще живы те, кто видел все своими глазами. И не только видел, но и воевал в той страшной войне. От отца – сыну, от деда – внуку. По телевидению – стране.

Подробнее – в видеоматериале.

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне-7

# Беларусь помнит # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Блюда с трюфелями, танцы с оружием и копчение рыбы: чем порадует марафон культур-2019 в Верхнем городе
07 апреля 2019 17:33

Блюда с трюфелями, танцы с оружием и копчение рыбы: чем порадует марафон культур-2019 в Верхнем городе

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова
05 апреля 2019 18:51

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

«У Купалы есть стихотворение, где рифмуются вера, химера и сякера». Почему белорусский язык хорош для поэзии?
05 апреля 2019 18:09

«У Купалы есть стихотворение, где рифмуются вера, химера и сякера». Почему белорусский язык хорош для поэзии?