Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. Переоценить значение белорусского партизанского движения в победе в Великой Отечественной войне тяжело – практически невозможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первые отряды начали формироваться почти сразу после начала военных действий и работали вплоть до полного освобождения. Не будем перечислять имена и факты – все они известны еще со школьной программы.

Единственное, что хочется сказать, а точнее предотвратить – переписывание истории. Когда черное вдруг становится белым и наоборот. Чтобы такого не было, нужно рассказывать. Рассказывать правду.

«Ну всё, пойдём сейчас вас расстреляем». Военные истории

Благо, еще живы те, кто видел все своими глазами. И не только видел, но и воевал в той страшной войне. От отца – сыну, от деда – внуку. По телевидению – стране.