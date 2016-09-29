Алеся Берулава: «Даже не знаю, кого надо обгонять – у меня 15 лет телевизора нет»

Алеся Берулава, солистка группы «Мантана» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы имеем замечательную возможность беседовать, наверное, с одной из самых ярких представительниц национальной, и не только белорусской, сцены нулевых годов – лидером группы «Мантана», потом – создателем и участницей дуэта или потом уже даже трио, группы «Мэри Поппинс» – Алесей Берулава. Добрый вечер! Алеся, Вы заявили о большом возвращении и, в общем-то, концерт группы «Мантана», той, с которой Вы начинали свою собственную яркую карьеру – это что? Из разряда такого большого возвращения и новой жизни этой группы или надо говорить о том, что это из разряда вот таких ностальгических концертов: «Здравствуйте 20 лет спустя»?

Алеся Берулава, солистка группы «Мантана»:

Нет. Первое. Это – большое возвращение. И мы его уже не только этим концертом отметили, но и новым клипом. Правда, это – номер. То есть, эта песня – саундтрек. Саундтрек к кино. То есть, это, я считаю, киноклипом. Это – номер. Это не значит, что мы теперь сёрф-рок всё время будем играть. Мы играем даже песни «Мэри Поппинс», потому что всё своё. И так очень по-разному. И мы придумали, что мы будем вас, дорогие зрители, радовать номерами. Вот сейчас такой номер.

Итак, значит, «Мэри Поппинс», в своё время, произвела колоссальное впечатление на всю нашу аудиторию. Я помню, я сам занимался организацией этих телевизионных хит-парадов и Вы побеждали с большим отрывом, беспрекословно, без всякой, вроде бы, команды фанатов, по народному голосованию. Потом ваш дуэт стал трио, Вы сделали попытку развернуть свою деятельность за пределами Беларуси, в России. Но, всё это остановилось. Почему?

Алеся Берулава:

Это, скорее была «отмазка» – что мы разворачивать свою деятельность собираемся.

Просто немножечко мы устали с девчонками. Потому что ни Маринка, ни Люся, на самом деле, не очень хотели петь. То есть, Маринка – художник. Люся, как сейчас выяснилось, кулинар.

При этом, надо отметить, что вы – три сестры.

Алеся Берулава:

Да. Просто здесь это было весело. И как не попеть со старшей сестрой? Тем более, что все такие красивые и музыкальные, и всё хорошо получается. А, так как мы уже немножечко упёрлись головой – то есть, нам хотелось делать только очень что-то, очень, прямо каждый раз что-нибудь неожиданное. А потом это уже , как бы, в Беларуси сложно было монетизировать настолько, насколько мы хотели. И мы, как бы, поехали монетизировать в Россию. Там больше рынок. Вот где-то годик мы поиграли концерты и очень-очень быстро стало понятно, что, на самом деле, только я хочу песни петь, и я просто отпустила девчонок. Свернули всё это.

Итак, значит, средняя сестра занимается фотографией?

Алеся Берулава:

Она плавит стекло. Муранское.

А что делает самая младшая сестра?

Алеся Берулава:

Самая младшая сестра тортики печёт. И делает какие-то космические конфеты с нереальными ингредиентами. Например, лаванда.

Значит, они все как-то нашли нормальное дело, а Алеся решила вернуться в рок-н-ролл?

Алеся Берулава:

Я считаю это очень нормальным делом. Во-вторых, я напутешествовалась столько, сколько мечтала давно.

За всё за это время?

Алеся Берулава:

Да. И теперь…Если честно, я не хотела продолжать. Что-то как-то вот сильно, видимо, под конец уже я перенапряглась. А потом появились люди, музыканты, панк-рокеры молодые, которые мне просто писали-писали, я сначала отнекивалась, думала: «Не, не хочу я опять всё это, всё сначала». А потом, постепенно, поняла, что вот сейчас – это не я, не прошло и три года. И мы с 8 января уже репетируем. И играем концерты.

Итак, значит, возвращение началось с видеоклипа и новой песни, насколько я понимаю? «Песни петь»?

Алеся Берулава:

Киноклипа.

Киноклипа, да. Честно говоря, после тех видеоклипов, которые делала «Мэри Поппинс»… «Я есть твой Бог, меня зовут любовь» или «Картинки» – насыщенные таким креативом, который был на голову выше всего того, что делалось. Не только в Беларуси. В общем-то, такая распространённая и привычная история: поленились, не захотели или просто захотели показать друзей мексиканского телосложения?

Алеся Берулава:

Дело в том, что неинтересно делать одно и то же, правильно? Вот, допустим, клип «Любовь» – шикарен. Рома Васьянов – великолепный режиссёр. Но сейчас я познакомилась с ещё одним режиссёром, который не хуже, мягко говоря. Мне нравятся другие истории – тогда мы были все такие блондинки соблазнительные, а сейчас я – не блондинка. Я хочу, чтобы восхищались люди.

Ну, там тоже, в общем-то, не так много этого «Бонни и Клайд». Не то, что такой героизм. Там постреляли…

Алеся Берулава:

Это – гротеск. Это – жанр такой. Это – стилизация.

Мой любимый режиссёр Родригес, один из любимых, засел в голову навсегда. Наконец-то он оттуда вылез ненадолго.

Это не значит, что мы теперь всегда будем такие клипы снимать, я ж говорила. Следующий – я даже не представляю какой будет.

Самое сложное, Алеся, это вот быть, как бы, на пике моды, на пике востребованности во всём. Что касается музыки, таких примеров очень немного. Ну, вот, по большому счёту, как бы такой долгожитель – примером может являться только Мадонна, наверное, пожалуй. Которая очень много раз, с каждым альбомом обновлялась, всё время оставалась удивительно современной.

То, что прозвучало в новой песне «Мантана» – это то же самое, что звучало лет 15, а то и там, может быть, и 20 назад.

Алеся Берулава:

Ой ли?

В общем-то, ну, по сравнению с той белорусской командой, которой мы тоже там отчасти гордимся, как IOWA, которые звучат значительно моднее. Значит ли это, что просто будете бить в ту нишу тех, которые говорят: «Эх, моя молодость вернулась»?

Алеся Берулава:

Конечно, нет. Это такой номер. Это – стилизация под сёрф-рок начала 70-ых, если кто заметил. Это совсем не какая-то немодная музыка. Просто такого нет. Мне нравится поперёк моды. Допустим, если сейчас модны розовые волосы, у меня будут рыжие. Если моден холодный, у меня будет тёплый.

А я помню, что Вы всё время были рыженькой.

Алеся Берулава:

Разной. Как мне кто-то сказал: единственное, что меняется во всех моих видео – это цвет волос моих.

Как Вы сочиняете песни? Это – на гитаре, на фортепьяно? И как вы пишете тексты, откуда Вы берёте историю?

Алеся Берулава:

Кстати, вот именно эту песню «Песни петь» я сочинила 5 лет назад, совершенно не собираясь продолжать заниматься шоу-бизнесом или там начинать. И, когда я её сочинила, вот всё, она уже появилась, я подумала: «Вот, если бы я захотела вернуться, то, наверное, с этой песней. И, наверное, только эта песня меня бы, может быть, соблазнила опять вернуться». Но – я подумала и забыла. Правда. Я не то, чтобы какие-то планы строила. Я, правда, не собиралась. Но, вот, видимо, она захотела увидеть мир.

А вот помните, одна из самых первых, наверное, песен, взлетевших в радиоэфир и ставшей популярной – как раз группы «Мантана»: «Как не жалея маникюра, я играла на гитаре, только б ты меня заметил» и так далее. Как же это сочиняется? Вы играете на гитаре, берёте листик, пишете?

Алеся Берулава:

Беру ножницы, стригу ногти на левой руке, играю на гитаре, потом смотрю, как стёрся лак и рождаются строчки.

Что скрывать, в общем, первый успех и даже финансирование этих очень мощных и, безусловно, талантливых и ярких телевизионных работ группы «Мэри Поппинс» были за счёт того финансового успеха, который был у группы «Ляпис Трубецкой» и, конкретно, Сергея Михалка. Стартовать сейчас «Мантане» – это что? Как бы, собственная инициатива, собственный ресурс и пока не надоест. Потому что, в общем-то, дальше, в современной ситуации, нужен или какой-то финансовый партнёр или поддержка какого-то медиаресурса.

Алеся Берулава:

Ну, во-первых, всё в порядке. Трудностей не будет. Ну, необходимости зарабатывать деньги у меня нет. Но я просто сейчас хочу это делать и я это делаю просто в своё удовольствие, вот так, как хочу. У меня нет продюсера и не будет. Понимаете, я всё делаю сама. Так, как хочу. Это была моя мечта и так как есть…

Но с Вами же ездят музыканты, им же тоже надо как-то кормить свои семьи.

Алеся Берулава:

Ну, во-первых, они пока ещё имеют свои доходы. То есть, мы все делаем это для удовольствия.

Как долго это продлится?

Алеся Берулава:

Сколько будем хотеть.

Сколько мы будем получать от этого удовольствие, столько это и будет длиться.

То есть, мы являемся свидетелями вот того, когда это просто в удовольствие. Хорошо, давайте попытаемся восстановить паузу вот этих нескольких лет, после того, как «Мэри Поппинс» закончилась и вернулась «Мантана». Что было самым ярким впечатлением за эти годы? Знакомства, встречи, поездка, просто вид из окна какого-то города.

Алеся Берулава:

Вот первое, что пришло в голову – это пилотирование лёгкого самолёта. Я училась летать на «Файрфлае» и, в основном, делать фигуры высшего пилотажа. Вот это я помню посекундно, как сейчас. Это сбылась детская мечта – вот полетать, прямо, как хочу. Как хочу и не волноваться.

Алеся, в финале такой вопрос. Я помню, давно, когда мы ещё сотрудничали вместе здесь, в Минске, Вы мне посоветовали такой документальный фильм, который, в своё время, произвёл большой фурор. Она называется, в зависимости от перевода, или «Секрет», или «Тайна». Суть его в чём: если человек очень сильно чего-то хочет, то желания всегда материализуются. И Вселенная готова отозваться на искренние пожелания. И тогда Вы мне рассказывали, что Вы настолько желаете того успеха, который должен прийти к группе «Мэри Поппинс» уже за пределами Беларуси, что это обязательно произойдёт. Вы были уверены, что это случится. Итак, «Секрет» подтвердил своё существование за это время?

Алеся Берулава:

Этот фильм частично прав, но не так всё буквально, конечно. Иногда ты просто в процессе меняешь свою мечту. Вот я то, чего хотела, я достигла раньше времени, уже здесь. И я поняла, что это немножечко утомляет. Я поняла, что я не то, чтобы очень хочу, чтобы меня знал каждый человек. Я, когда уехала, я ведь сбежала. Я, может быть, даже себе не отдавала отчёта в этом, сознательно. Но подсознательно хотела – у меня была мечта: пожить человеческой нормальной жизнью. И я её получила. Главное, не просто нормальной, а я имею в виду – не артисткой.

У меня иногда была мечта полежать на диване один день.

И вот я живу, как человек, не артистка и даже не собираюсь быть артисткой, и я при этом всё равно счастлива.

Поэтому «Мантана» – это сейчас такая, как бы, просто течение жизни? Это не желание взлететь на Олимп?

Алеся Берулава:

У меня поменялись мечты. У меня нет сейчас такого вот соревновательного синдрома, у меня нет желания кого-то обогнать.

Я даже не знаю, кого надо обгонять – у меня 15 лет телевизора нет. Поэтому, вот, если мне хочется что-то делать, то я это делаю. И слава Богу, допустим, у меня есть возможность такая. И, по-моему, прекрасно – вот всё срастается и само всё происходит. Вот эти вот ребята, которые мне писали, которые не отставали, которые, в конце концов, оказались такими классными и такими классными музыкантами. И то, что мы сейчас делаем – мы сейчас без клавиш играем, с двумя гитарами – это совсем другая музыка. Ну, немножечко другая. И то, что в этой первой песне – это немножечко непоказательно. И мне вот нравятся другие истории, чтобы всё менялось, чтобы было что-то новое всё время. Как сейчас.

Алеся, я желаю удачи группе «Мантана». Я поздравляю всех Ваших поклонников и себя лично с Вашим возвращением на сцену. Я думаю, что мы получим большое удовольствие от Ваших концертов. И надеюсь, что это очень сильно оживит жизнь музыкальную и в Беларуси, и не только.

Алеся Берулава:

Будем стараться.