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Музыкальный фестиваль Юрия Башмета откроется в Минске 30 сентября программой «Москва-Вена»

30 сентября 2016 06:20
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Новости Беларуси. В одиннадцатый раз фестиваль Юрия Башмета собирает в нашей стране мастеров классической музыки. Праздник откроется концертной программой «Москва-Вена». На одной сцене выступят два музыканта – один из лучших скрипачей современности Сергей Крылов и художественный руководитель фестиваля, пианист и дирижер Ростислав Кример.

В международный день музыки, 1 октября, прозвучат сразу два фортепианных концерта в исполнении легендарного российского пианиста Николая Луганского. А на закрытии зрителей ждет встреча с Юрием Башметом – звездой мирового масштаба, народным артистом СССР, лауреатом многочисленных премий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета

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