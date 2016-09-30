Музыкальный фестиваль Юрия Башмета откроется в Минске 30 сентября программой «Москва-Вена»

Новости Беларуси. В одиннадцатый раз фестиваль Юрия Башмета собирает в нашей стране мастеров классической музыки. Праздник откроется концертной программой «Москва-Вена». На одной сцене выступят два музыканта – один из лучших скрипачей современности Сергей Крылов и художественный руководитель фестиваля, пианист и дирижер Ростислав Кример.

В международный день музыки, 1 октября, прозвучат сразу два фортепианных концерта в исполнении легендарного российского пианиста Николая Луганского. А на закрытии зрителей ждет встреча с Юрием Башметом – звездой мирового масштаба, народным артистом СССР, лауреатом многочисленных премий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.