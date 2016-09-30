Новости Беларуси. «Мир небесный на земле». Выставку икон, покорившую Ватикан, презентовали в Национальном художественном музее. В церемонии открытия приняли участие духовные лидеры различных конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция, которая в мае была выставлена в Ватикане, теперь предстала перед белорусским зрителем. Этот международный выставочный проект стал крупнейшим событием в истории белорусской культуры. В основе экспозиции – православные, католические и униатские иконы. Их общие черты говорят о единстве истоков христианства.

Елена Карпенко, куратор выставки, заведующий отделом древнебелорусской культуры Национального художественного музея Республики Беларусь:

Была основная задача – показать разнообразие конфессий на территории Беларуси, показать их общность. И показать не столько, чем они различаются между собой, чем православие отличается от католицизма, а главное – определить те общие духовные истоки византийской художественной культуры, на основе которых и развивались впоследствии и православное, и католическое церковное искусство.