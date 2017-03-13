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Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже

13 марта 2017 04:58
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Новости Беларуси. Фотоаппарат оказался не лишним предметом в инструментарии медсестры. Гомельский медицинский колледж может вполне потягаться с учебными заведениями художественного профиля. В этих стенах выставки молодых фотографов регулярно сменяют друг друга.

Взгляд на мир через объектив будущих медиков неожиданно полон поэзии. Интересно, что при этом в работах полностью отсутствует профессиональная медицинская тематика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Гарбузова, автор выставки, студент Гомельского медицинского колледжа:
Своими фотографиями я пыталась показать, что в мире много красивых вещей, которые заключатся в мелочах, и это тоже достаточно важно для каждого из нас.

К слову, название выставки «Мир без фотошопа». Желание видеть его таким, каким он есть, судя по отзывам посетителей, присущ не только автору снимков.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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