Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже

Новости Беларуси. Фотоаппарат оказался не лишним предметом в инструментарии медсестры. Гомельский медицинский колледж может вполне потягаться с учебными заведениями художественного профиля. В этих стенах выставки молодых фотографов регулярно сменяют друг друга.

Взгляд на мир через объектив будущих медиков неожиданно полон поэзии. Интересно, что при этом в работах полностью отсутствует профессиональная медицинская тематика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Гарбузова, автор выставки, студент Гомельского медицинского колледжа:

Своими фотографиями я пыталась показать, что в мире много красивых вещей, которые заключатся в мелочах, и это тоже достаточно важно для каждого из нас.

К слову, название выставки «Мир без фотошопа». Желание видеть его таким, каким он есть, судя по отзывам посетителей, присущ не только автору снимков.